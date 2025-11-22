R o m a , 2 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " R i n g r a z i a m o l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , i c i t t a d i n i , i l s i n d a c o e i l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o p e r a v e r e m o s t r a t o a n c o r a u n a v o l t a l a f o r z a d i B o l o g n a d i f r o n t e a v i o l e n z e i n a c c e t t a b i l i i n o c c a s i o n e d e l l a p a r t i t a V i r t u s - M a c c a b i . R i c o m p a r e l a v i o l e n z a e s t r e m i s t a c h e h a t r a t t i e v e r s i v i e d a n t i s e m i t i , n e m i c a d e l l a d e m o c r a z i a e d e i v a l o r i c o s t i t u z i o n a l i " . L o d i c e i l s e n a t o r e d e l P d G r a z i a n o D e l r i o . " I l s o s t e g n o a l l a c a u s a p a l e s t i n e s e n o n h a n u l l a a c h e v e d e r e c o n c o m p o r t a m e n t i d i a n t i s e m i t i s m o c h e i n I t a l i a s o n o p i ù c h e r a d d o p p i a t i r i s p e t t o a q u e l l i d e l 2 0 2 3 , c h e g i à c o s t i t u i v a n o u n p i c c o m a i r a g g i u n t o d a g l i a n n i 6 0 . L ’ A g e n z i a d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a p e r i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i c i d i c e c h e o g g i i l 7 5 p e r c e n t o d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i e b r e i e v i t a d i i n d o s s a r e s i m b o l i r e l i g i o s i i n p u b b l i c o " , p r o s e g u e . " C i ò d e n o t a c h e i n u n a p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e s i s o n o r i d o t t i g l i s p a z i d i l i b e r t à e d i r i v e n d i c a z i o n e d e l l a p r o p r i a i d e n t i t à c u l t u r a l e e / o r e l i g i o s a , L a l i m i t a z i o n e d i q u e s t i s p a z i i n c i d e n e g a t i v a m e n t e s u l l a q u a l i t à d e l l a d e m o c r a z i a e d e l l a c o n v i v e n z a c i v i l e , e n e l l a s t o r i a h a c o s t i t u i t o l a p r e m e s s a d e l l e d i s c r i m i n a z i o n i p i ù g r a v i d i s t a m p o r a z z i s t a " , d i c e a n c o r a D e l r i o . ( A d n k r o n o s ) - " I c o n t e s t i n e l l ’ a m b i t o d e i q u a l i s o n o s e m p r e p i ù e v i d e n t i i f e n o m e n i d i a n t i s e m i t i s m o s o n o l e p i a t t a f o r m e o n l i n e e g l i a m b i e n t i s c o l a s t i c i e d u n i v e r s i t a r i , n e i q u a l i l a d i f f u s i o n e d e l l i n g u a g g i o d i o d i o e d e l l ’ i n t o l l e r a n z a r i s u l t a i n n e t t a p r e v a l e n z a r i s p e t t o a l c o n f r o n t o t r a p u n t i d i v i s t a d i f f e r e n t i . G r a n p a r t e d e l l ’ a n t i s e m i t i s m o s i è s p o s t a t o s u l w e b , d o v e a p p a r e m e n o v i s i b i l e , m a è p i ù c a p a c e d i e n t r a r e n e l l i n g u a g g i o d o m i n a n t e , i n s e r e n d o s i n e l l a q u o t i d i a n i t à e n o r m a l i z z a n d o i l l i n g u a g g i o d ’ o d i o " , s p i e g a a n c o r a i l s e n a t o r e d e l P d . " H o p r e s e n t a t o q u i n d i c o n a l c u n i c o l l e g h i a l S e n a t o u n d i s e g n o d i l e g g e c o n m i s u r e v o l t e a p r e v e n i r e e c o n t r a s t a r e l e n u o v e f o r m e d i a n t i s e m i t i s m o i n p a r t i c o l a r e a g e n d o i n a m b i t o d i g i t a l e e n e g l i a m b i e n t i s c o l a s t i c i e u n i v e r s i t a r i - p r o s e g u e D e l r i o - . E ’ n e c e s s a r i o p r o m u o v e r e l a c u l t u r a d e l d i a l o g o e d e l l a r e c i p r o c a t o l l e r a n z a , d e l l a c o m p r e n s i o n e e d e l l ' a s c o l t o , c o n s e r v a n d o p e r e s e m p i o l e U n i v e r s i t à c o m e a m b i t i i m m u n i d a l l ’ o d i o e p a l e s t r e d i d i a l o g o " . " S e r v e u n s e g n a l e s u b i t o . A b b i a m o u r g e n t e b i s o g n o d i f a r e a r g i n e d e m o c r a t i c o a l l e d i s c r i m i n a z i o n i r a z z i a l i e d a n t i s e m i t e e a l l a r e s t r i z i o n e d e g l i s p a z i d i l i b e r t à " , c o n c l u d e D e l r i o .