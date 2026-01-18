O t t a w a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l C a n a d a f a r à t u t t o i l p o s s i b i l e p e r a l l e v i a r e l e s o f f e r e n z e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a " . L o h a d e t t o i l p r i m o m i n i s t r o c a n a d e s e M a r k C a r n e y , s p i e g a n d o i m o t i v i c h e l o h a n n o p o r t a t o a d a c c e t t a r e l a p r o p o s t a d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p d i a d e r i r e a l B o a r d o f P e a c e p e r G a z a . L e q u e s t i o n i r e l a t i v e a l C o n s i g l i o d i p a c e , c o m p r e s e q u e l l e e c o n o m i c h e , s o n o a n c o r a i n f a s e d i d i s c u s s i o n e , h a a g g i u n t o i l p r e m i e r .