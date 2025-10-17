R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a o g g i u n a s e d u t a s t r a o r d i n a r i a d e l l a C o n f e r e n z a U n i f i c a t a , p r e s i e d u t a d a l m i n i s t r o C a l d e r o l i , d e d i c a t a a l t e m a d e l l a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a . P r e s e n t i a n c h e l ’ A m b a s c i a t o r e B r u n o A r c h i , I n v i a t o s p e c i a l e d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i e s t e r i p e r l a r i c o s t r u z i o n e , e i l c a p o d e l d i p a r t i m e n t o d e l l a P r o t e z i o n e c i v i l e F a b i o C i c i l i a n o . “ H o v o l u t o c o i n v o l g e r e R e g i o n i , P r o v i n c e e C o m u n i - s p i e g a i l m i n i s t r o C a l d e r o l i - p e r c h é c o m e G o v e r n o i n t e n d i a m o m e t t e r e i n c a m p o u n a s t r a t e g i a e f f i c a c e p e r g e s t i r e l e e m e r g e n z e e l a r i c o s t r u z i o n e d e l l a S t r i s c i a . L ’ o b i e t t i v o è i d e n t i f i c a r e g l i i n t e r v e n t i p i ù u r g e n t i e r e a l i z z a b i l i n e l b r e v e t e r m i n e , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l s o s t e g n o u m a n i t a r i o e s a n i t a r i o , s v i l u p p a n d o a l c o n t e m p o u n p i a n o o r g a n i c o e s i n e r g i c o t r a t u t t e l e i s t i t u z i o n i e i s o g g e t t i c o i n v o l t i " . " I n s e g u i t o a l l a r i u n i o n e d i i e r i a P a l a z z o C h i g i , è s t a t a c o n d i v i s a l ’ e s i g e n z a d i c o i n v o l g e r e p i e n a m e n t e g l i E n t i t e r r i t o r i a l i e c o o r d i n a r e g l i i n t e r v e n t i a l m e g l i o . L e d i v e r s e a m m i n i s t r a z i o n i a d o g n i l i v e l l o p o s s o n o e d e v o n o c o n t r i b u i r e f a t t i v a m e n t e a d a l l e v i a r e l e d i f f i c o l t à d e g l i a b i t a n t i d i G a z a e a l l a r i c o s t r u z i o n e . P e r n o n m i n a r e l ’ e f f i c a c i a d e l l a n o s t r a a z i o n e n o n d o b b i a m o p e r ò a n d a r e i n o r d i n e s p a r s o , s e r v e u n ’ a z i o n e c o o r d i n a t a c h e n o n d i s p e r d a l e e n e r g i e e c h e p o s s a p o r t a r e q u a n t o p i ù a i u t o p o s s i b i l e . P r o s e g u e d u n q u e l ’ i m p e g n o d e l l ’ I t a l i a , g i à c o n c r e t o i n q u e s t i m e s i c o n t a n t e i n i z i a t i v e d i s o s t e g n o u m a n i t a r i o c h e c i h a v i s t o t r a i p r o t a g o n i s t i " , c o n c l u d e .