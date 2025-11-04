R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P e r l a l i b e r t à , p e r i l d i r i t t o d i p a r o l a , p e r d i f e n d e r e l a p a c e e i l d i a l o g o . P e r q u e s t e e m o l t e a l t r e r a g i o n i – a n c h e e s o p r a t t u t t o a f f e t t o e a m i c i z i a – o g g i s o n o s t a t a a V e n e z i a i n r a p p r e s e n t a n z a d i t u t t o i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , d o v e L e l e F i a n o h a p o t u t o t e r m i n a r e l ’ i n c o n t r o p r o m o s s o d a g l i s t u d e n t i d i C à F o s c a r i i n t e r r o t t o l a s e t t i m a n a s c o r s a " . L o h a s c r i t t o s u i s o c i a l C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . " È s t a t a u n ’ o c c a s i o n e p e r r i b a d i r e l a c o n d a n n a a o g n i f o r m a d i a n t i s e m i t i s m o e r i b a d i r e l ’ i m p e g n o p e r l a p a c e i n M e d i o O r i e n t e . S e n z a a v e r e r e m o r e a d u s a r e p a r o l e c h i a r e p e r c o n d a n n a r e i l t e r r o r i s m o d i H a m a s e , c o n l a s t e s s a f o r z a , i c r i m i n i d e l G o v e r n o d i N e t a n y a h u . S i g n i f i c a t i v o f a r l o a 3 0 a n n i d a l l a m o r t e d i I s a a c R a b i n , p r e m i e r i s r a e l i a n o c h e p i ù d i o g n i a l t r o s i e r a b a t t u t o p e r l a s o l u z i o n e d e l c o n f l i t t o " . " S o n o c o n v i n t a c h e b i s o g n a s p e z z a r e l a s p i r a l e d e l l ' o d i o c o n l ' a s c o l t o , r i c o n o s c e r e l e r a g i o n i d e l d o l o r e e c r e d e r e n e l l a f o r z a d e l r i s p e t t o r e c i p r o c o . P e r c h é , c o m e h a d e t t o m a g i s t r a l m e n t e L e l e F i a n o o g g i , l a d e m o c r a z i a v i v e a n c h e a t t r a v e r s o i l d i s s e n s o m a m u o r e c o n i l s i l e n z i o . E d i f e n d e r e l ’ U n i v e r s i t à c o m e l u o g o p r i m a r i o d i c o n f r o n t o , d i d i a l o g o , d i p a r o l a . L a s t r a d a d e l l a r i c o n c i l i a z i o n e e d e l l a r i c e r c a d e l l a c o n v i v e n z a t r a d u e p o p o l i è d u e S t a t i n o n è s e m p l i c e m a è l ' u n i c a p o s s i b i l e . C o m b a t t e r e l ’ i n t o l l e r a n z a s p e t t a a n c h e a n o i , s p e t t a a o g n i c i t t a d i n o d e m o c r a t i c o d e l l ’ E u r o p a p e r c h é l ’ a n t i s e m i t i s m o s i a r e l e g a t o a i m a r g i n i d e l l a s t o r i a e l o s f o r z o p e r l a p a c e s i a i n c i m a a l l e n o s t r e p r i o r i t à . S a r e m o s e m p r e d a l l a p a r t e d i L e l e " .