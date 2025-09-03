R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " G l o b a l F l o t i l l a è u n ’ i n i z i a t i v a u m a n i t a r i a i n t e r n a z i o n a l e a n i m a t a d a g e n e r o s i t à e a p e r t u r a a l d i a l o g o . P e r q u e s t o è g i u s t o c h e i p a r l a m e n t a r i m a a n c h e t u t t e l e p e r s o n e p r e s e n t i a b o r d o d e l l e n a v i s i a n o t u t e l a t e e p r o t e t t e . C h i e d i a m o a l G o v e r n o – c o m e h a f a t t o l a s e g r e t a r i a S c h l e i n r i v o l g e n d o s i a l l a P r e m i e r M e l o n i – u n i m p e g n o c o n c r e t o p e r g a r a n t i r e c h e d o n n e e u o m i n i , m o l t i r a g a z z i , p o s s a n o c o n s e g n a r e i n s i c u r e z z a u n c a r i c o d i c i b o , f a r m a c i e b e n i d i p r i m a n e c e s s i t à a l l a p o p o l a z i o n e m a r t o r i a t a d i G a z a " . C o s ì i n u n a n o t a C h i a r a B r a g a , C a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i .