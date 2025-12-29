R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A n g e l o B o n e l l i , i n t e r v i s t a t o d a l C o r r i e r e d e l l a S e r a , i n t e r v i e n e s u l ' c a s o H a n n o u n ' e s u l l e p o l e m i c h e c o n t r o i m o v i m e n t i p r o P a l e s t i n a , c h i a r e n d o a n z i t u t t o c h e A v s i l 7 o t t o b r e h a c o n d a n n a t o d u r a m e n t e i n P a r l a m e n t o l ' a t t a c c o t e r r o r i s t i c o d i H a m a s , " s e n z a a l c u n a g i u s t i f i c a z i o n e " , r i b a d e n d o c h e i l t e r r o r i s m o è n e m i c o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e . B o n e l l i d e f i n i s c e s t r u m e n t a l i g l i a t t a c c h i d e l l a d e s t r a : s e s i s e g u i s s e l a l o g i c a d e l l e a c c u s e s u i n c o n t r i e f o t o g r a f i e , " n o n s i d o v r e b b e p i ù i n c o n t r a r e n e s s u n o " . P e r l o s t e s s o c r i t e r i o , o s s e r v a , s i d o v r e b b e p u n t a r e i l d i t o c o n t r o p a r l a m e n t a r i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a c h e f r e q u e n t a n o e s p o n e n t i d e l t e r r o r i s m o n e r o o c o n t r o c h i f a l a v o r a r e e s p o n e n t i d i F o r z a N u o v a c o n A t r e j u e i n c o n t e s t i l e g a t i a P a l a z z o C h i g i . U n a p o l e m i c a c h e , s o s t i e n e , s e r v e a t r o v a r e u n a l i b i r i s p e t t o a l d r a m m a d e l l o s t e r m i n i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e e a l l ' o r r o r e p r o d o t t o a G a z a d a l g o v e r n o i s r a e l i a n o , r i s p e t t o a l q u a l e n o n s i p o s s o n o c r i m i n a l i z z a r e m i l i o n i d i c i t t a d i n i i t a l i a n i i n d i g n a t i , a n c h e a d e s t r a . S u l p i a n o g i u d i z i a r i o , B o n e l l i d i c e d i a v e r e f i d u c i a n e l l a m a g i s t r a t u r a e a u s p i c a c h e l a v i c e n d a v e n g a c h i a r i t a r a p i d a m e n t e . P r e c i s a i n o l t r e c h e q u a n d o p a r l a d i t e r r o r i s m o i l r i f e r i m e n t o è a l c a s o H a n n o u n : c h i e d e c h e l e r e s p o n s a b i l i t à v e n g a n o a c c e r t a t e f i n o i n f o n d o p e r c h é s u q u e s t i t e m i o c c o r r e e s s e r e " s e m p r e i n t r a n s i g e n t i " , a c c u s a n d o p e r ò l a d e s t r a d i e s s e r e g a r a n t i s t a " a c o r r e n t e a l t e r n a t a " e d i u s a r e l ' i n c h i e s t a p e r a t t a c c a r e o p p o s i z i o n e e s i n i s t r a e p e r c o n t i n u a r e a c o s t r u i r e u n a l i b i a i c r i m i n i c o n t r o l ' u m a n i t à c o m m e s s i d a l g o v e r n o d i B e n j a m i n N e t a n y a h u . I n f i n e , s u l l ' i p o t e s i d i u n a c a n d i d a t u r a d i F r a n c e s c a A l b a n e s e c o n A V S , B o n e l l i a f f e r m a c h e l a n o t i z i a v i e n e r i p r o p o s t a c i c l i c a m e n t e m a c h e " i n q u e s t a f a s e " n o n s i s t a p a r l a n d o d i c a n d i d a t u r e . R i c o r d a p e r ò c h e F r a n c e s c a A l b a n e s e è s o t t o p o s t a a s a n z i o n i d a p a r t e d e g l i S t a t i U n i t i e g i u d i c a i n c r e d i b i l e c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o n o n a b b i a r i t e n u t o d i d i r e c h e l a d e c i s i o n e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e D o n a l d T r u m p è i n a c c e t t a b i l e , a p r e s c i n d e r e d a l f a t t o c h e s e n e c o n d i v i d a n o o m e n o p o s i z i o n i e s c r i t t i " .