R o m a , 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L a d i c h i a r a z i o n e c o n g i u n t a d e i m i n i s t r i d e g l i E s t e r i d i I t a l i a , A u s t r a l i a , G e r m a n i a , N u o v a Z e l a n d a e R e g n o U n i t o c o n d a n n a l ’ e n n e s i m a o p e r a z i o n e m i l i t a r e d i N e t a n y a h u a G a z a , m a s i f e r m a a l l e p a r o l e . N e l f r a t t e m p o , i l g e n o c i d i o c o n t r o i l p o p o l o p a l e s t i n e s e c o n t i n u a , l a c a r e s t i a a v a n z a e i c i v i l i v e n g o n o d e p o r t a t i . L e d i c h i a r a z i o n i n o n f e r m a n o l e b o m b e : s e r v o n o s a n z i o n i i m m e d i a t e c o n t r o i l G o v e r n o i s r a e l i a n o e c o n t r o i l c r i m i n a l e d i g u e r r a N e t a n y a h u , o l t r e a l l a s o s p e n s i o n e d i o g n i c o o p e r a z i o n e m i l i t a r e " . L o a f f e r m a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " L ’ I t a l i a - a g g i u n g e - d e v e s e g u i r e l ’ e s e m p i o d e l l a G e r m a n i a , c h e h a d e c i s o d i s o s p e n d e r e l a f o r n i t u r a d i a r m i a I s r a e l e , c o m e h a d i c h i a r a t o i l c a n c e l l i e r e f e d e r a l e F r i e d r i c h M e r z . C o n t i n u a r e a f o r n i r e a r m i e t e c n o l o g i e m i l i t a r i a c h i l e u t i l i z z a p e r m a s s a c r a r e b a m b i n i , d o n n e e u o m i n i i n n o c e n t i s i g n i f i c a e s s e r e c o m p l i c i d i c r i m i n i d i g u e r r a e d e l g e n o c i d i o i n c o r s o . I l G o v e r n o M e l o n i h a l a r e s p o n s a b i l i t à m o r a l e e p o l i t i c a d i f e r m a r e q u e s t a c o m p l i c i t à e d i s t a r e d a l l a p a r t e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e d e i d i r i t t i u m a n i , n o n d i c h i l i c a l p e s t a " .