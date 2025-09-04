R o m a , 4 s e t ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a s e r a , a l l a F e s t a d e l l ' U n i t à d i L i v o r n o , f a r e m o u n c o l l e g a m e n t o c o n l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a e c o n R u l a J e b r e a l d a N e w Y o r k . E p a r l e r e m o d e l g e n o c i d i o d i G a z a c o n l ' e u r o d e p u t a t o M a r c o T a r q u i n i o e i l g i o r n a l i s t a d e l T G 1 N i c o P i r o " . L o d i c e L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l c o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o , a l ' T i r r e n o ' .