T e l A v i v , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - G l i a b i t a n t i d i K i r y a t S h m o n a p o t r a n n o o t t e n e r e l i c e n z e p r i v a t e p e r a r m i d a f u o c o . L o h a a n n u n c i a t o i l m i n i s t r o d e l l a S i c u r e z z a n a z i o n a l e I t a m a r B e n G v i r , d u r a n t e u n a r i u n i o n e s p e c i a l e d e l s u o p a r t i t o d i e s t r e m a d e s t r a O t z m a Y e h u d i t n e l l a c i t t à s e t t e n t r i o n a l e . " O g g i s o n o v e n u t o c o n u n a n o t i z i a m o l t o i m p o r t a n t e p e r l a c i t t à : l a t r a s f o r m e r e m o i n u n a c i t t à i n t e r a m e n t e i d o n e a a l l e a r m i d a f u o c o " , h a a n n u n c i a t o B e n G v i r . " D o p o i l l a v o r o d e l p e r s o n a l e d e l m i n i s t e r o , a b b i a m o d e c i s o d i d e s i g n a r e t u t t a K i r y a t S h m o n a , e s c l u s a l a z o n a i n d u s t r i a l e , c o m e a r e a i n c u i è c o n s e n t i t o i l p o r t o d ' a r m i . Q u e s t o p e r m e t t e r à a c h i r i m a n e q u i d i d i f e n d e r s i , o v v i a m e n t e c o n u n ' a m p i a p r e s e n z a d i p o l i z i a " , ​ ​ h a d e t t o B e n G v i r a l s i n d a c o A v i c h a i S t e r n . L e r i c h i e s t e d i p o r t o d ' a r m i s o n o a u m e n t a t e v e r t i g i n o s a m e n t e i n s e g u i t o a l m a s s i c c i o a t t a c c o d i H a m a s n e l s u d d i I s r a e l e d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 . I n s e g u i t o a l m a s s a c r o , i l M i n i s t e r o d e l l a S i c u r e z z a N a z i o n a l e h a i n o l t r e c o n c e s s o l ' a u t o r i z z a z i o n e t e m p o r a n e a a i m e m b r i d e l l o s t a f f p e r s o n a l e d i B e n G v i r , a i d i p e n d e n t i d e l l a K n e s s e t e a d a l t r i p e r a p p r o v a r e l e d o m a n d e d i p o r t o d ' a r m i . D i v e r s i d i l o r o s o n o s t a t i s u c c e s s i v a m e n t e i n d a g a t i d a l l a p o l i z i a p e r i l s o s p e t t o c h e i l M i n i s t e r o a b b i a r i l a s c i a t o i n m o d o i n a p p r o p r i a t o i p e r m e s s i . A s e t t e m b r e , B e n G v i r h a d i c h i a r a t o c h e d a l l ' i n i z i o d e i s u o i s f o r z i p e r a u m e n t a r e i l p o s s e s s o d i a r m i , i l g o v e r n o h a r i l a s c i a t o c i r c a 2 3 0 . 0 0 0 n u o v e l i c e n z e p e r a r m i d a f u o c o . M e n t r e B e n G v i r s o s t i e n e c h e l a p r e s e n z a d i p i ù a r m i n e l l e s t r a d e h a r e s o I s r a e l e p i ù s i c u r o , i g r u p p i d i d o n n e h a n n o d e n u n c i a t o i l c r e s c e n t e n u m e r o d i a r m i n e l l e c a s e i s r a e l i a n e , a f f e r m a n d o c h e c i ò r a p p r e s e n t a u n r i s c h i o p e r l e v i t t i m e d i v i o l e n z a d o m e s t i c a . B e n G v i r h a a f f e r m a t o c h e è i m p o r t a n t e f a c i l i t a r e i l r i t o r n o d e g l i a b i t a n t i d e l l a c i t t à s f o l l a t i d u r a n t e l a g u e r r a c o n t r o H e z b o l l a h . " P e n s o c h e q u e s t a c i t t à n o n d e b b a s o l o r i n n o v a r e i l s u o a n t i c o s p l e n d o r e , m a c r e s c e r e a n c o r a d i p i ù , p r o s p e r a r e e p r o s p e r a r e . E c c o p e r c h é s i a m o q u i : p e r t r a s m e t t e r e q u e s t o m e s s a g g i o e f a r e t u t t o i l p o s s i b i l e " . U n g i o r n o d o p o i l m a s s a c r o g u i d a t o d a H a m a s n e l s u d d i I s r a e l e , i l g r u p p o l i b a n e s e H e z b o l l a h h a i n i z i a t o a l a n c i a r e r a f f i c h e d i r a z z i , m i s s i l i e d r o n i c o n t r o l e c o m u n i t à e l e i n f r a s t r u t t u r e m i l i t a r i n e l n o r d , p r o v o c a n d o u n ' e v a c u a z i o n e d i m a s s a s e n z a p r e c e d e n t i d i c i r c a 6 0 . 0 0 0 p e r s o n e c h e v i v e v a n o v i c i n o a l c o n f i n e l i b a n e s e . P r a t i c a m e n t e t u t t i i 2 4 . 0 0 0 r e s i d e n t i d i K i r y a t S h m o n a , a c i r c a 2 c h i l o m e t r i d a l c o n f i n e , s o n o s t a t i e v a c u a t i f i n o a l r a g g i u n g i m e n t o d i u n c e s s a t e i l f u o c o n e l n o r d , a l l a f i n e d i n o v e m b r e 2 0 2 4 . S o l o i l 6 0 p e r c e n t o d e g l i a b i t a n t i d i K i r y a t S h m o n a è t o r n a t o i n c i t t à d o p o i l c e s s a t e i l f u o c o c o n H e z b o l l a h e s o l o c i r c a l a m e t à d e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i l o c a l i h a r i a p e r t o .