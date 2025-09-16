R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I n S a r d e g n a è a c c a d u t a u n a c o s a m o l t o g r a v e . C i s o n o a t t i v i s t i c h e s i s o n o r i u n i t i s p o n t a n e a m e n t e d i f r o n t e a l l ' a e r o p o r t o d i O l b i a p e r c o n t e s t a r e , i n m a n i e r a d e l t u t t o p a c i f i c a , l ' a r r i v o a c a d e n z a s e t t i m a n a l e d i c e n t i n a i a d i m i l i t a r i d e l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o c h e v e n g o n o i n S a r d e g n a p e r f a r e d e l l e f e r i e d i d e c o m p r e s s i o n e d o p o a v e r p a r t e c i p a t o a l l e o p e r a z i o n i m i l i t a r i c h e p r o d u c o n o c r i m i n i d i g u e r r a a G a z a . Q u e s t e p e r s o n e , q u e s t i a t t i v i s t i s t a n n o r i c e v e n d o f o g l i d i v i a d a G a z a . U n a b u s o g r a v i s s i m o , u n a b u s o d i p o t e r e c h e l i m i t a l a l i b e r t à d e l l e p e r s o n e e l a l o r o l i b e r t à d i e s p r i m e r e l e p r o p r i e i d e e " . L o d i c e E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i d i A v s i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a . M o l t e d i q u e s t e p e r s o n e , a g g i u n g e F r a n c e s c a G h i r r a d e p u t a t a s a r d a d i A v s , " v i v o n o e l a v o r a n o a O l b i a . Q u i n d i è g r a v i s s i m o . C h i e d o n o l a r e v o c a i m m e d i a t a d e i f o g l i d i v i a e c h i e d i a m o a l g o v e r n o c h e a c c o r d i s o n o s t a t i c o n I s r a e l e " v i s t o l ' a r r i v o d i q u e s t i m i l i t a r i . A l l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a a n c h e u n a d e i p r o t a g o n i s t i d e l l e p r o t e s t e i n S a r d e g n a : " N o i s i a m o u n g r u p p o d i c i t t a d i n i d i S a n t a T e r e s a s e n z a a l c u n a a f f i l i a z i o n e p o l i t i c a - s p i e g a V i t t o r i a N i c o l i d e l g r u p p o ' L u n g o n i p e r l a P a l e s t i n a ' - e c i s i a m o m o s s i p e r c h i e d e r e c o m e s i a p o s s i b i l e c h e c i t t a d i n i d i u n o S t a t o c h e c o m m e t t e n d o c r i m i n i d i g u e r r a s i a n o a r r i v a t i i n G a l l u r a , s c o r t a t i a s p e s e d e l l o S t a t o i t a l i a n o , p r o t e t t i d a l l e f o r z e d i p o l i z i a q u a n d o n o i i n G a l l u r a n o n a b b i a m o n e a n c h e i m e d i c i d i b a s e " . Q u i n d i F i l i b e r t o Z a r a t t i : " V o r r e i r i c o r d a r e c h e l e r e s p o n s a b i l i t à n e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e n o n s o n o s o l o i n c a p o a i g o v e r n i m a a n c h e a i s i n g o l i i n d i v i d u i . Q u i n d i l e p e r s o n e c h e v e n g o n o q u i a ' d e c o m p r i m e r s i ' s o n o p e r s o n e c h e h a n n o a n c h e d e l l e r e s p o n s a b i l i t à i n d i v i d u a l i e c h e v e n g o n o q u i i n a c c o r d o c o n i l n o s t r o g o v e r n o v i s t o c h e l e f o r z e d i p o l i z i a l i s c o r t a n o . U n a c c o r d o c h e v a i n t e r r o t t o i m m e d i a t a m e n t e " .