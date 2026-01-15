R o m a , 1 5 g e n ( A d n k r o n o s ) - " S e p e n s a t e d i f e r m a r m i v i s b a g l i a t e . I o c o n t i n u e r ò , c o m e h o s e m p r e f a t t o , a d e n u n c i a r e , a d a l z a r e l a v o c e e a s t a r e d a l l a p a r t e d e g l i u l t i m i p e r c h è q u e s t o m i r e n d e u m a n a e s o p r a t t u t t o p e r m e s i g n i f i c a p r e s t a r e u n s e r v i z i o a l l o S t a t o e c e r c o d i f a r l o a l m e g l i o " . I n u n i n t e r v e n t o i n a u l a " p e r f a t t o p e r s o n a l e " , l a d e p u t a t a d e l M 5 s S t e f a n i a A s c a r i h a r i s p o s t o a l l a m a g g i o r a n z a s u l c a s o d i M o h a m m a d H a n n o u n . N e l l a s e d u t a d i m e r c o l e d ì , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n f o r m a t i v a a l l a C a m e r a d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o P i a n t e d o s i s u l p r e s i d e n t e d e l l ' a s s o c i a z i o n e p a l e s t i n e s i i n I t a l i a , e r a s t a t o i l g r u p p o d i F d I h a s o l l e v a r e l a q u e s t i o n e : " L a d e p u t a t a A s c a r i c o n H a n n o u n , t e r m i n a l e d i H a m a s i n I t a l i a , a n d a v a a b r a c c e t t o i n M e d i o o r i e n t e f i n o a p o r t a r l o n e l l e s e d i i s t i t u z i o n a l i " , a v e v a s p i e g a t o l a d e p u t a t a S a r a h K e l a n y c u i a v e v a n o f a t t o s e g u i t o a l t r i i n t e r v e n t i . " Q u e l l o c h e è s u c c e s s o i e r i i n q u e s t ' a u l a è s t a t o u n a t t o d i v i o l e n z a p o l i t i c a i n a u d i t a , u n ' a z i o n e s q u a d r i s t a d e l l a m a g g i o r a n z a , a c o l p i d i a c c u s e i n f o n d a t e , v e r g o g n o s e , c a l u n n i o s e n e i m i e i c o n f r o n t i " , h a s p i e g a t o A s c a r i t r a g l i a p p l a u s i d e i d e p u t a t i M 5 s . " D a l 2 0 1 8 p a r t e c i p o a m i s s i o n i u m a n i t a r i e i n L i b a n o , i n S i r i a , i n G i o r d a n i a , i n C i s g i o r d a n i a . C o n q u e s t e m a n i h o d i s t r i b u i t o p a c c h i , c i b o , a i u t i a b a m b i n i c h e n o n e r a n o n e m m e n o p i ù i n g r a d o d i p i a n g e r e , a m a d r i d i s p e r a t e c h e n o n s a p e v a n o c o s a d a r e d a m a n g i a r e a i p r o p r i f i g l i e a d a n z i a n i " , h a s p i e g a t o A s c a r i a g g i u n g e n d o : " C i t e n g o a d i r e c h e i o l e m i e b a t t a g l i e , t u t t e q u e s t e b a t t a g l i e , n o n l e r i n n e g o . A n z i , l e r i v e n d i c o . L e r i f a r e i t u t t e e c o n t i n u e r ò a f a r l e " , h a a g g i u n t o A s c a r i . ( A d n k r o n o s ) - A d A s c a r i h a p o i r e p l i c a t o R i c c a r d o D e C o r a t o : " C i c h i e d i a m o c o n c h e f a c c i a t o s t a l ’ o n o r e v o l e A s c a r i , c h e i n p a s s a t o a n d a v a b e l l a m e n t e a b r a c c e t t o c o n i l t e r r o r i s t a H o n n o u n i n M e d i o O r i e n t e f i n o a p o r t a r l o n e l l e s e d i i s t i t u z i o n a l i , f a c c i a a n o i l e z i o n i d i m o r a l i t à . L a v e r i t à è c h e è d i f f i c i l e n a s c o n d e r e c o s ì t a n t a p o l v e r e s o t t o i l t a p p e t o , c a r a o n o r e v o l e , e n e g a r e l e g a m i c o n u n s o g g e t t o a l t a m e n t e p e r i c o l o s o " , h a d e t t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i , F d I . " S e c o n d o q u a n t o a s s e r i t o i e r i d a l M i n i s t r o P i a n t e d e s i , r i c o r d i a m o a d A s c a r i c h e f i n g e d i n o n s a p e r e e c h e o g g i s i s e n t e u n a p o v e r a v i t t i m a s u l b a n c o d e g l i i m p u t a t i , M o h a m m a d H a n n o u n c o o r d i n a v a l e r a c c o l t e f o n d i a s c o p i u m a n i t a r i i n f a v o r e d e l l a c a u s a p a l e s t i n e s e s u g r a n p a r t e d e l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e d e s t i n a v a i p r o v e n t i d e l l e d o n a z i o n i s i s t e m a t i c a m e n t e v e r s o s t r u t t u r e d i G a z a a v a r i o t i t o l o r i c o n d u c i b i l i a d H a m a s " , h a a g g i u n t o . " E ’ i n u t i l e s t r i z z a r e l ’ o c c h i o a i c a t t i v i m a e s t r i p e r f i n i p e r s o n a l i , p e r a i z z a r e e i n f u o c a r e l e p i a z z e c o n m e r i f i n i p o l i t i c i e d e l e t t o r a l i , s f r u t t a n d o i l d r a m m a d e l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a , e p o i d e c a n t a r e u n a p r e s u n t a u m a n i t à c h e s t r i d e c o n i l f i n e u l t i m o d i H a m a s . D a p a r t e n o s t r a , n o n a r r e t r e r e m o r i s p e t t o a l p r o p o s i t o d i c o n t r a s t o a l t e r r o r i s m o , a l f o n d a m e n t a l i s m o e a l l ' a n t i s e m i t i s m o . P e r n o i l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i è u n a p r i o r i t à . I l r e s t o s o n o c h i a c c h i e r e d a b a r , a n c h e s e p u r t r o p p o l e s e n t i a m o p r o n u n c i a r e i n a u l a d a r a p p r e s e n t a n t i d e i c i t t a d i n i " , h a c o n c l u s o D e C o r a t o .