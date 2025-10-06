R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L o s c o p o d e l l a F l o t i l l a " n o n e r a c e r t o p o r t a r e a i u t i . È s t a t a u n a g r a n d e , s f o r t u n a t a e t r i s t e f a r s a . U n a p r o v o c a z i o n e p o l i t i c a c o n t r o d i n o i . V o g l i o e s p r i m e r e t u t t a l ' i n d i g n a z i o n e d e l l o S t a t o d i I s r a e l e p e r i l m o d o n e l q u a l e è s t a t a p r e s e n t a t a l ' i n i z i a t i v a d e l l a F l o t i l l a . O r a t u t t i s a p p i a m o c h e n o n e r a u n a m i s s i o n e u m a n i t a r i a m a s o l o u n ' a z i o n e o r c h e s t r a t a p e r m i n a r e l a l e g i t t i m i t à d i I s r a e l e e p e r f a v o r i r e l a p r o p a g a n d a d e i g r u p p i e s t r e m i s t i " . L o d i c e a l G i o r n a l e l ' a m b a s c i a t o r e i s r a e l i a n o i n I t a l i a J o n a t h a n P e l e d , s p i e g a n d o c h e g l i a t t i v i s t i c h e h a n n o p r e s o p a r t e a l l a m i s s i o n e a G a z a n o n s o n o t e r r o r i s t i , " n o n l o a b b i a m o m a i d e t t o . I o p e n s o c h e m o l t i d i e s s i i g n o r a n o t a n t e i n f o r m a z i o n i e n o n s a n n o c h e l a f l o t t a è s t a t a o r g a n i z z a t a e f i n a n z i a t a d a H a m a s , o d a a s s o c i a z i o n i v i c i n e a d H a m a s " . Q u a n t o a i p r e s u n t i m a l t r a t t a m e n t i " è f a l s o . N o n c ' è n e s s u n a e v i d e n z a d i m a l t r a t t a m e n t i . N e s s u n a . S o n o s t a t i t r a t t a t i s e c o n d o l e l e g g i . V i s i t a t i d a i f u n z i o n a r i d e l l e l o r o a m b a s c i a t e , e c h i h a a c c e t t a t o d i t o r n a r e i n p a t r i a è s t a t o r i l a s c i a t o i n d u e g i o r n i . C o s a d i c o n o : d i n o n e s s e r e s t a t i s i s t e m a t i i n h o t e l a 5 s t e l l e ? B e h , q u e s t o n o n l o a b b i a m o f a t t o . E ' a n c o r a d e t e n u t o c h i n o n h a v o l u t o u s c i r e d a I s r a e l e . E v i d e n t e m e n t e i l t r a t t a m e n t o è b e n d i v e r s o d a q u e l c h e v a n n o r a c c o n t a n d o . G r e t a T u m b e r g c r e d o s i a s t a t a m a n i p o l a t a d a q u a l c u n o , p e r a c c u s a r c i . M i d i s p i a c e , a v e v a f a t t o b a t t a g l i e i m p o r t a n t i p e r l ' a m b i e n t e , a v e v a a f f a s c i n a t o m o l t e p e r s o n e , e o r a s t a g i o c a n d o n e l l e m a n i d i H a m a s " . R i g u a r d o l e m a n i f e s t a z i o n i p r o - P a l i n I t a l i a , l ' a m b a s c i a t o r e a g g i u n g e : " H o v i s t o m o l t a v i o l e n z a . S o n o m a n i f e s t a z i o n i c o n t r o i l g o v e r n o . C r e d o d i a v e r p o c o a c h e f a r e c o n l a P a l e s t i n a . V o g l i o e s p r i m e r e l a m i a s o l i d a r i e t à a l l a f o r z e d e l l ' o r d i n e i t a l i a n e c h e h a n n o a v u t o u n c o m p o r t a m e n t o e f f i c i e n t e e d e s e m p l a r e " . M a , q u a n t o a l l a p a c e , a f f e r m a d i e s s e r e " s p e r a n z o s o . S p e r o c h e n e i p r o s s i m i m e s i s i p o t r a n n o r i s o l v e r e i p r o b l e m i . S o n o p a s s a t i d u e a n n i d a l m a s s a c r o d e l 7 o t t o b r e . O r a d o b b i a m o c h i u d e r e q u e s t o c o n f l i t t o e t r o v a r e s o l u z i o n i p o l i t i c h e , e d i p l o m a t i c h e , c h e p e r m e t t o n o a g l i i s r a e l i a n i d i v i v e r e i n p a c e e i n s i c u r e z z a E b i s o g n a p e n s a r e a n c h e a m i g l i o r a r e l a v i t a d e i p a l e s t i n e s i . D o b b i a m o l a v o r a r e a f a v o r e d e g l i i n t e r e s s i d i t u t t i . H a m a s l a v o r a c o n t r o g l i i n t e r e s s i d i t u t t i . C ' è u n i n t e r e s s e c o m u n e , t r a n o i , l ' E u r o p a , l ' A m e r i c a e i l m o n d o a r a b o : s c o n f i g g e r e H a m a s . A q u e l p u n t o s i p u ò l a v o r a r e i n s i e m e p e r u n f u t u r o d i r i c o s t r u z i o n e , d i p a c e e d i r i c o n c i l i a z i o n e " .