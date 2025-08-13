R a v e n n a , 1 3 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - I l 1 6 a g o s t o s i c e l e b r a i n t u t t o i l m o n d o i l R o l l e r C o a s t e r D a y , l a g i o r n a t a d e d i c a t a a l l e m o n t a g n e r u s s e e a l l e e m o z i o n i f o r t i c h e d a g e n e r a z i o n i f a n n o d i v e r t i r e , e u r l a r e , m i l i o n i d i p e r s o n e . U n ’ o c c a s i o n e s p e c i a l e p e r r e n d e r e o m a g g i o a l l e r e g i n e d e i p a r c h i d i v e r t i m e n t o , s i m b o l o d i a d r e n a l i n a , i n g e g n e r i a e d i v e r t i m e n t o s e n z a e t à . I l R o l l e r C o a s t e r D a y n a s c e p e r c e l e b r a r e i l p r i m o b r e v e t t o u f f i c i a l e d i u n a m o n t a g n a r u s s a c o n c e s s o a L a M a r c u s A d n a T h o m p s o n i l 1 6 a g o s t o 1 8 9 8 n e g l i S t a t i U n i t i . D a a l l o r a , q u e s t o t i p o d i a t t r a z i o n i s o n o d i v e n t a t e u n a v e r a e p r o p r i a i c o n a m o n d i a l e d e l l ’ i n t r a t t e n i m e n t o , g r a z i e a n c h e a c o n t i n u e i n n o v a z i o n i d i t e c n o l o g i a e d e s i g n . L e m o n t a g n e r u s s e r a p p r e s e n t a n o l a v o g l i a d i m e t t e r s i a l l a p r o v a , i l c o r a g g i o d i l a s c i a r s i a n d a r e e s f i d a r e l a g r a v i t à r i s c o p r e n d o i l p i a c e r e d i u n g r i d o a 1 0 0 k m o r a r i . M i r a b i l a n d i a , i l p a r c o d i v e r t i m e n t i p i ù g r a n d e d ’ I t a l i a , o f f r e c i r c a 5 k m d i t r a c c i a t o c o n p e r c o r s i p i ù s o f t a d a t t i a i b a m b i n i , o a g l i a d u l t i m e n o c o r a g g i o s i , e r o l l e r c o a s t e r a d r e n a l i c i d a G u i n n e s s d e i P r i m a t i . T r a q u e s t i u l t i m i : D i v e r t i c a l i l p i ù a l t o w a t e r c o a s t e r a l m o n d o : è t u t t o r a u n a d e l l e p o c h e a t t r a z i o n i a l m o n d o a c o m b i n a r e s a l i t a v e r t i c a l e c o n a s c e n s o r e , d i s c e s a r a p i d a , s p l a s h f i n a l e a d a l t a v e l o c i t à . I l n o m e è u n g i o c o d i p a r o l e t r a “ d i v e r t i m e n t o ” e “ v e r t i c a l e ” , i n r i f e r i m e n t o a l l a s u a s a l i t a v e r t i c a l e a 9 0 ° . A l t e z z a : 6 0 m e t r i - V e l o c i t à m a s s i m a : 1 0 6 k m / h – L u n g h e z z a d e l t r a c c i a t o : c i r c a 5 1 0 m e t r i K a t u n i l p i ù l u n g o i n v e r t e d c o a s t e r i n E u r o p a : è u n o d e g l i i n v e r t e d c o a s t e r n u m e r o u n o i n E u r o p a . G r a z i e a l n u m e r o d i i n v e r s i o n i è a n c o r a u n o d e g l i i n v e r t e d c o a s t e r p i ù l u n g h i a l m o n d o e t r a i p i ù s p e t t a c o l a r i e i n t e n s i d ’ E u r o p a . A l t e z z a : o l t r e 5 0 m e t r i - V e l o c i t à m a s s i m a : 1 1 0 k m / h c o n 6 i n v e r s i o n i - L u n g h e z z a d e l t r a c c i a t o : 1 2 0 0 m e t r i i S p e e d i l p i ù a l t o e v e l o c e l a u n c h c o a s t e r i n I t a l i a : è s t a t o i l p r i m o l a u n c h c o a s t e r m a g n e t i c o c o s t r u i t o i n E u r o p a e d è a n c o r a t r a i t o p 1 0 p i ù v e l o c i d ’ E u r o p a e , g r a z i e a l l a c o m b i n a z i o n e d i a l t e z z a , v e l o c i t à e a c c e l e r a z i o n e , è c o n s i d e r a t o u n o d e i p i ù a d r e n a l i n i c i l a u n c h c o a s t e r d e l v e c c h i o c o n t i n e n t e . A l t e z z a : 5 5 m e t r i - V e l o c i t à m a s s i m a : 1 2 0 k m / h - A c c e l e r a z i o n e : d a 0 a 1 0 0 k m / h i n 2 , 2 s e c o n d i – L u n g h e z z a t r a c c i a t o : 1 0 0 0 m e t r i .