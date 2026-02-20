M i l a n o , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A r r i v a n o i p r i m i r i s u l t a t i g e n e t i c i s u l l a p i s t o l a a s a l v e s e q u e s t r a t a n e l b o s c h e t t o m i l a n e s e d i R o g o r e d o d o v e i l 2 6 g e n n a i o s c o r s o è s t a t o u c c i s o A b d h e r r a i m M a n s o u r i , 2 8 a n n i , c o l p i t o c o n u n c o l p o d i p i s t o l a e s p l o s o d a l p o l i z i o t t o C a r m e l o C i n t u r r i n o d u r a n t e u n c o n t r o l l o a n t i s p a c c i o . D a q u a n t o s i a p p r e n d e l e p r i m e c o m p a r a z i o n i - e f f e t t u a t e d a l l a g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i d e l l a P o l i z i a S c i e n t i f i c a - h a n n o r e s t i t u i t o i p r i m i r i s u l t a t i : d u e i p r o f i l i c h e h a n n o r e s t i t u i t o u n m a t c h , m a l e c o m p a r a z i o n i t r a l e t r a c c e t r o v a t e s u l l ' a r m a e q u e l l e d e i p o s s i b i l i s o s p e t t i p r o s e g u i r a n n o a n c h e n e i p r o s s i m i g i o r n i . S u i p r o f i l i e s t r a t t i e d a n a l i z z a t i i l r i s e r b o è m a s s i m o . L a t r a c c i a g e n e t i c a n o n i n d i c a n e c e s s a r i a m e n t e u n a r e s p o n s a b i l i t à : d i v e r s i i c a s i i n c u i c h i h a s p a r a t o n o n h a l a s c i a t o l a p r o p r i a t r a c c i a s u l l ' a r m a i m p u g n a t a .