( A d n k r o n o s ) - I l p u b b l i c o m i n i s t e r o G i o v a n n i T a r z i a e g l i a g e n t i d e l l a S q u a d r a M o b i l e c o n t i n u a n o a i n d a g a r e n o n s o l o s u q u a n t o a c c a d u t o n e l p o m e r i g g i o d e l 2 6 g e n n a i o n e l l a z o n a n o t a p e r l o s p a c c i o , m a a n c h e s u l l e o m b r e d e l p o l i z i o t t o a c c u s a t o d i o m i c i d i o v o l o n t a r i o e s u g l i e v e n t u a l i r a p p o r t i c o n l a v i t t i m a . L e v e r s i o n i d e g l i i n t e r r o g a t o r i d e g l i a l t r i q u a t t r o a g e n t i i n d a g a t i p e r f a v o r e g g i a m e n t o e o m i s s i o n e d i s o c c o r s o , s e n t i t i i e r i i n Q u e s t u r a , s o n o s t a t e d i v e r s e r i s p e t t o a q u e l l e r e s e c o m e t e s t i m o n i e v e n g o n o d e f i n i t e " u n i v o c h e e c o n c o r d a n t i " . Q u e s t a f a s e v i e n e d e f i n i t a " f l u i d a " d a c h i i n d a g a e c h e s i d i c e " p r e o c c u p a t o " d a p o s s i b i l i f u g h e d i n o t i z i e c h e p o t r e b b e r o t r a d u r s i i n i n q u i n a m e n t o p r o b a t o r i o . T r a g l i e l e m e n t i a n c o r a d a c h i a r i r e c ' è i l p e r c h é u n o d e g l i a g e n t i i n d a g a t i s i s i a a l l o n t a n a t o d a l b o s c h e t t o , s i a t o r n a t o a l C o m m i s s a r i a t o d i M e c e n a t e e s i a r i t o r n a t o s u l l u o g o d e l l a s p a r a t o r i a c o n u n o z a i n o i l c u i c o n t e n u t o p o t r e b b e e s s e r e n o t o a p i ù d i v i s e . C i n t u r r i n o , i l p i ù a n z i a n o d e i c o l l e g h i m a n o n c o n l a c a r i c a p i ù a l t a t r a i p r e s e n t i n e l l a z o n a b o s c h i v a , c o n t i n u a a r i b a d i r e d i a v e r v i s t o i l p u s h e r d i 2 8 a n n i p u n t a r g l i c o n t r o u n a p i s t o l a e q u i n d i d i a v e r s p a r a t o p e r p a u r a . U n a v e r s i o n e c h e n o n s p i e g a u n a l t r o i n d i z i o i n v e s t i g a t i v o : l ' a v e r a t t e s o - a d i r e d i c h i i n d a g a - b e n 2 3 m i n u t i d a l m o m e n t o d e l l o s p a r o a l l a c h i a m a t a a i s o c c o r r i t o r i .