M i l a n o , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a g i u d i c e p e r l ' u d i e n z a p r e l i m i n a r e d i M i l a n o G i u l i a M a s c i h a a c c o l t o i p a t t e g g i a m e n t i p r o p o s t i d a c i n q u e d e g l i i n d a g a t i n e l l ' i n c h i e s t a s u l p r e s u n t o s i s t e m a d i s c o m m e s s e c l a n d e s t i n e c h e a v e v a c o i n v o l t o a n c h e u n a d o z z i n a d i c a l c i a t o r i d i S e r i e A . I n p a r t i c o l a r e l e p e n e s o n o d i 2 a n n i p e r P a t r i k F r i z z e r a e 2 a n n i e 3 m e s i p e r T o m m a s o D e G i a c o m o i p r e s u n t i g e s t o r i d e l " s i s t e m a " , m e n t r e l e p e n e m a g g i o r i ( 2 a n n i e 6 m e s i ) s o n o p e r i t r e s o c i d e l l a g i o i e l l e r i a m i l a n e s e E l y s i u m - A n t o n i o S c i n o c c a , A n t o n i n o P a r i s e e A n d r e a P i c c i n i - a l c e n t r o d e l l ' i n d a g i n e d e l l a G u a r d i a d i f i n a n z a c o o r d i n a t a d a i p u b b l i c i m i n i s t e r i R o b e r t a A m a d e o e P a o l o F i l i p p i n i . D e l l a c o n f i s c a , t r a c o n t i e i m m o b i l i , p e r c i r c a 1 , 5 m i l i o n i d i e u r o , p o c o m e n o d i 8 0 0 m i l a e u r o s o n o g i à s t a t i i n c a s s a t i . I c a l c i a t o r i s t a n n o p a g a n d o s a n z i o n i d i s c i p l i n a r i p e r u s c i r e d a l p r o c e d i m e n t o , m e n t r e N i c o l ò F a g i o l i e S a n d r o T o n a l i p r o b a b i l m e n t e r i c o r r e r a n n o a l p a t t e g g i a m e n t o d o v e n d o r i s p o n d e r e a n c h e d e l l ' a c c u s a d i a v e r p u b b l i c i z z a t o l e p i a t t a f o r m e i l l e c i t e d i s c o m m e s s e e n o n s o l o d i a v e r s c o m m e s s o i l l e g a l m e n t e .