M i l a n o , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i M i l a n o r i t i e n e c h e l e e v i d e n z e p r o b a t o r i e , o f f e r t e d a l l a p r o c u r a n e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a e f a t t e p r o p r i e d a l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i M a t t i a F i o r e n t i n i , n e i c o n f r o n t i d e l c o s t r u t t o r e A n d r e a B e z z i c c h e r i e d i A l e s s a n d r o S c a n d u r r a a r c h i t e t t o e d e x c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o d e l C o m u n e d i M i l a n o , " n o n r a g g i u n g a n o l a n e c e s s a r i a s o g l i a d i g r a v i t à i n d i z i a r i a i d o n e a a s o r r e g g e r e l ' a p p l i c a z i o n e d e l l a m i s u r a c a u t e l a r e " . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l l e m o t i v a z i o n i c h e h a n n o p o r t a t o , l o s c o r s o 1 2 a g o s t o , a l l a s c a r c e r a z i o n e d e i d u e i n d a g a t i . P e r i l R i e s a m e " n o n s u s s i s t e a l c u n a s e q u e n z a t e m p o r a l e " t r a l a n o m i n a i n C o m m i s s i o n e p e r i l P a e s a g g i o d i S c a n d u r r a e l ' a s s e g n a z i o n e d e g l i i n c a r i c h i d a p a r t e d i B e z z i c c h e r i , " a t t e s o c h e g l i a f f i d a m e n t i e r a n o a v v e n u t i b e n d u e a n n i d o p o l a n o m i n a , e r a n o d e t e r m i n a t i d a l l e g r a n d i c a p a c i t à d e l l ' a r c h i t e t t o e c o s ì a n c h e l e e l a r g i z i o n i e c o n o m i c h e t r o v a v a n o g i u s t i f i c a z i o n e l e c i t a n e l l ' o p e r a p r e s t a t a d a l p r o f e s s i o n i s t a " . Q u a n t o a l p r e s u n t o d o v e r e d i a s t e n e r s i d i S c a n d u r r a " e r a c o s t a n t e m e n t e i n t e r p r e t a t o , d a i c o m m i s s a r i c o m e d a g l i U f f i c i C o m u n a l i , n e l s e n s o d i r i s c o n t r a r e i l m e n z i o n a t o d o v e r e d i a s t e n s i o n e s o l o a f r o n t e d i p r o g e t t i d i c u i i l m e m b r o f o s s e a u t o r e o c o a u t o r e " . S o l o a p a r t i r e d a l 2 9 m a g g i o 2 0 2 3 c ' è s t a t o u n c a m b i o d i r o t t a . " S e d u n q u e f i n o a q u e l l a d a t a n o n p o t e v a s o s t e n e r s i c h e i l d i r e t t o i n t e r e s s a t o S c a n d u r r a f o s s e c o n s a p e v o l e d i d o v e r o s s e r v a r e o b b l i g h i p i ù a m p i d i q u e l l i a l l o r a p r e v i s t i d a l R e g o l a m e n t o e d i l i z i o , a m a g g i o r r a g i o n e n o n p o t e v a p r e t e n d e r s i i n c a p o a B e z z i c c h e r i , s o g g e t t o e s t e r n o a l l e d i n a m i c h e i n t e r n e a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e , l a c o n s a p e v o l e z z a d i a p p o r t a r e q u a l s i v o g l i a c o n t r i b u t o a l l a c o n d o t t a d e l P u b b l i c o u f f i c i a l e , d a l u i n o n s t i m o l a t a n é r e m u n e r a t a " s i l e g g e n e l p r o v v e d i m e n t o . N e l c a s o d i s p e c i e , " i n d i f e t t o d e l l a p r o v a d e l p a c t u m s c e l e r i s s a r e b b e p i u t t o s t o i p o t i z z a b i l e l ' a p p l i c a z i o n e d e l l a f a t t i s p e c i e d i a b u s o d i u f f i c i o , c o n r i f e r i m e n t o a l l a c o n d o t t a d e l p u b b l i c o u f f i c i a l e " m a i l r e a t o è s t a t o a b r o g a t o . " I n o g n i c a s o , d i f e t t a i n c a p o a S c a n d u r r a , e a m a g g i o r r a g i o n e p e r B e z z i c c h e r i , l ' e l e m e n t o s o g g e t t i v o d e l r e a t o " .