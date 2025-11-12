M i l a n o , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i M i l a n o h a d i s p o s t o i l " s e q u e s t r o p r e v e n t i v o d ' u r g e n z a " p e r p r e s u n t i a b u s i e d i l i z i i n u n c a n t i e r e i n v i a l e P a p i n i a n o 4 8 d o v e s o n o i n c o r s o l a v o r i c o n l a S c i a i n v e c e c h e c o n u n p e r m e s s o a c o s t r u i r e . N e l p r o v v e d i m e n t o d e i p m G i o v a n n a C a v a l l e r i e L a u i s a B a i m a B o l l o n e - i n d a g a t i M a u r o C o l o m b o e S a l v a t o r e M u r é r i s p e t t i v a m e n t e d i r e t t o r e d e i l a v o r i e l e g a l e r a p p r e s e n t a n t e d e l l a s r l - s i e v i d e n z i a c o m e l a v i c e n d a - n a t a d a l l ' e s p o s t o d i d u e v i c i n i - a p p a r e " s o v r a p p o n i b i l e , n e l l e s u e l i n e e e s s e n z i a l i , a q u e l l e c h e i n t e m p i r e c e n t i h a n n o f o r m a t o o g g e t t o d i a l t r e i n d a g i n i d i q u e s t a P r o c u r a e c h e h a n n o i n t e r e s s a t o i m p o r t a n t i f e n o m e n i d i l o t t i z z a z i o n e a b u s i v a " a M i l a n o . A n c h e i n q u e s t o c a s o " o p e r e e d i l i z i e a v e n t i u n r i l e v a n t i s s i m o i m p a t t o s u l l ’ a s s e t t o u r b a n i s t i c o d e l t e r r i t o r i o e p a c i f i c a m e n t e i n t e g r a n t i n u o v e c o s t r u z i o n i s o n o s t a t e i l l e g i t t i m a m e n t e q u a l i f i c a t e c o m e r i s t r u t t u r a z i o n i : t a l e i n d e b i t a q u a l i f i c a z i o n e n e h a c o m p o r t a t o l a r e a l i z z a z i o n e s u l l a b a s e d i t i t o l i e d i l i z i d a q u a l i f i c a r s i c o m e i l l e g i t t i m i i n q u a n t o n o n p r e c e d u t i d a l n e c e s s a r i o p i a n o a t t u a t i v o " s i l e g g e n e l d e c r e t o . P e r i l s e q u e s t r o d ' u r g e n z a v i s t o c h e i l p r o g e t t o e d i l i z i o ( o t t o i p i a n i p r e v i s t i ) s u l l ' a r e a s o t t o p o s t a a v i n c o l o p a e s a g g i s t i c o p r o s e g u e " a v e l o c i t à s o s t e n u t a " - è s t a t o d e m o l i t o i l f a b b r i c a t o p r e c e d e n t e e s i s t a p r o c e d e n d o a l l a r e a l i z z a z i o n e d e l p r i m o p i a n o - , l a p r o c u r a h a d e l e g a t o i l p o o l e d i l i z i a d e l l a P o l i z i a l o c a l e d i M i l a n o a e s e g u i r e i l p r o v v e d i m e n t o e n t r o 1 0 g i o r n i , i n i z i a t i v a c h e d o v r à e s s e r e s o t t o p o s t a a l v a g l i o d i u n g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i .