Milano, 10 ago. (Adnkronos) - Una donna di 30 anni è precipitata dal secondo piano di un hotel di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Il fatto è avvenuto alle 4.30 di questa mattina. Sul posto è intervenuta la polizia. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della squadra mobile e del commissariato Cinisello Balsamo.
Milano, precipita dal secondo piano di un hotel: grave una 30enne
11 agosto, 2025 • 07:55