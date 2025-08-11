M i l a n o , 1 0 a g o . ( A d n k r o n o s ) - U n a d o n n a d i 3 0 a n n i è p r e c i p i t a t a d a l s e c o n d o p i a n o d i u n h o t e l d i C i n i s e l l o B a l s a m o , a l l e p o r t e d i M i l a n o . I l f a t t o è a v v e n u t o a l l e 4 . 3 0 d i q u e s t a m a t t i n a . S u l p o s t o è i n t e r v e n u t a l a p o l i z i a . L a v i t t i m a è s t a t a s o c c o r s a d a i s a n i t a r i d e l 1 1 8 e t r a s p o r t a t a i n c o d i c e r o s s o a l l ' o s p e d a l e N i g u a r d a . S o n o i n c o r s o a c c e r t a m e n t i d a p a r t e d e g l i a g e n t i d e l l a s q u a d r a m o b i l e e d e l c o m m i s s a r i a t o C i n i s e l l o B a l s a m o .