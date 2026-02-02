M i l a n o , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I n a t t e s a d e l l ' a u t o p s i a p r e v i s t a p e r d o m a n i a l l ' i s t i t u t o d i m e d i c i n a l e g a l e , p r o c e d o n o l e a u d i z i o n i d e i t e s t i m o n i , i n Q u e s t u r a a M i l a n o , p e r f a r e c h i a r e z z a s u l l a m o r t e d i A b d e r r a h i m M a n s o u r i , i l 2 8 e n n e d i n a z i o n a l i t à m a r o c c h i n a , u c c i s o d u r a n t e u n c o n t r o l l o a n t i d r o g a n e l b o s c h e t t o d i R o g o r e d o d a u n p o l i z i o t t o d e l c o m m i s s a r i a t o M e c e n a t e i n d a g a t o p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o . D a q u a n t o s i a p p r e n d e , d a v a n t i a l p u b b l i c o m i n i s t e r o G i o v a n n i T a r z i a , v e n g o n o a s c o l t a t i a l c u n i a g e n t i e p e r s o n e c h e f r e q u e n t a n o a b i t u a l m e n t e l ' a r e a .