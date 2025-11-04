M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - R i g e t t a r e i l r i c o r s o d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o p e r c h é n o n è f o n d a t o . E ' l a r i c h i e s t a c h e l a s o s t i t u t a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e C r i s t i n a M a r z a g a l l i h a r i v o l t o a l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e . C u o r e d e l c o n t e n d e r e l a d e c i s i o n e d e l R i e s a m e d i M i l a n o c h e l o s c o r s o 2 0 a g o s t o h a a n n u l l a t o l ' o r d i n a n z a c a u t e l a r e d e l g i u d i c e n e i c o n f r o n t i d i M a n f r e d i C a t e l l a , c e o d i C o i m a , a r r e s t a t o ( d o m i c i l i a r i ) n e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a . S e l a P r o c u r a d i M i l a n o s o s t i e n e l a " m a n c a n z a , a p p a r e n z a e m a n i f e s t a i l l o g i c i t à d e l l a m o t i v a z i o n e " d i d i v e r s o a v v i s o è l a p g d e l l a C a s s a z i o n e c h e c o n d i v i d e l ' i m p i a n t o d e l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e " r i t e n e n d o c h e v a d a d i m o s t r a t o c h e i l c o m p i m e n t o d e l l ' a t t o c o n t r a r i o a i d o v e r i d i u f f i c i o s i a s t a t o l a c a u s a d e l l a p r e s t a z i o n e d e l l ' u t i l i t à a l p u b b l i c o u f f i c i a l e , e d e s c l u d e n d o l a s u f f i c i e n z a d e l l a m e r a c i r c o s t a n z a d e l l ' i n t e r v e n u t a d a z i o n e d i u t i l i t à " . G l i a t t i d e l l ' a c c u s a " n o n d i m o s t r a n o l a f o r m a z i o n e , n é l ' o p e r a t i v i t à d i u n a c c o r d o c o r r u t t i v o t r a S c a n d u r r a A l e s s a n d r o e x c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a e s a g g i o , n d r ) e C a t e l l a q u a l e c e o d e l l a s o c i e t à C o i m a , n o n p o t e n d o s i s o s t e n e r e c h e i p a g a m e n t i d e l l e f a t t u r e d a p a r t e d i C o i m a a f a v o r e d i S c a n d u r r a s i a n o r i c o n d u c i b i l i a d u n a c c o r d o c o r r u t t i v o a n z i c h é c o r r e l a t e a d a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e e f f e t t i v a m e n t e p r e s t a t a d a S c a n d u r r a e r e g o l a r m e n t e c o n t a b i l i z z a t a " . Q u a n t o a l l ' a t t o c o n t r a r i o a i d o v e r i d ' u f f i c i o , i n d i v i d u a t o n e l c a p o d ' i m p u t a z i o n e n e l l a p a r t e c i p a z i o n e d i S c a n d u r r a a l l a s e d u t a d e l l a C o m m i s s i o n e P a e s a g g i o d e l 5 o t t o b r e 2 0 2 3 , d o v e s i d i s c u t e d e l p r o g e t t o c o s i d d e t t o P i r e l l i n o , " s i r i l e v a l a m a n c a n z a d i p r o v e c i r c a i l c o n t r i b u t o d e t e r m i n a n t e e f o n d a m e n t a l e d i S c a n d u r r a i n q u e l l a s e d u t a p e r l a f o r m a z i o n e d e l p a r e r e f a v o r e v o l e d e l l a c o m m i s s i o n e , l a q u a l e è c o m p o s t a d a 1 1 m e m b r i , n o n e s s e n d o v i e v i d e n z e d i i n d e b i t e p r e s s i o n i o s o l l e c i t a z i o n i d a p a r t e d e l p u b b l i c o u f f i c i a l e s u g l i a l t r i m e m b r i " . N e l l a r e q u i s i t o r i a , i n f i n e , s i s o t t o l i n e a c o m e " i l v a g l i o l o g i c o e p u n t u a l e d e l l e r i s u l t a n z e p r o c e d i m e n t a l i o p e r a t o d a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e n o n c o n s e n t e a l l a S u p r e m a C o r t e d i m u o v e r e c r i t i c h e , n é t a n t o m e n o d i o p e r a r e d i v e r s e s c e l t e d i f a t t o . I n p a r t i c o l a r e , i l v i z i o d i m a n c a n z a d e l l a m o t i v a z i o n e d e l l ' o r d i n a n z a d e l r i e s a m e i n o r d i n e a l l a s u s s i s t e n z a d e i g r a v i i n d i z i d i c o l p e v o l e z z a n o n p u ò e s s e r e s i n d a c a t o d a l l a C o r t e d i l e g i t t i m i t à " .