M i l a n o , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - È s t a t o i n a u g u r a t o o g g i a C a s a J a n n a c c i , i n v i a l e O r t l e s 6 9 a M i l a n o , d a N i n e l l S o b i e c k a , p r e s i d e n t e e a d L ’ O r é a l I t a l i a - a l l a p r e s e n z a d e l l ’ a s s e s s o r e a l W e l f a r e e S a l u t e d e l C o m u n e d i M i l a n o , L a m b e r t o B e r t o l é , d i I n ̃ i g o L a r r a y a , C h i e f S u s t a i n a b i l i t y O f f i c e r E u r o p e L ' O r é a l G r o u p e , d i H a y a t t e M a a z o u z a , d i r e t t r i c e d e l P r o g r a m m a B e a u t y f o r a B e t t e r L i f e , d i M a r c o V a s a r i o , G m D i v i s i o n e P r o d o t t i P r o f e s s i o n a l i L ’ O r é a l I t a l i a , d i A l b e r t o S i n i g a l l i a , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e P r o g e t t o A r c a , e d i E l e o n o r a G o r e t t i , c o o r d i n a t r i c e M e d i h o s p e s p e r l ' A t i d i C a s a J a n n a c c i - i l p r i m o S a l o n e ‘ B e a u t y f o r a B e t t e r L i f e ’ i n I t a l i a . I l p r o g e t t o è i l f r u t t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a L ’ O r é a l I t a l i a , F o n d a t i o n L ’ O r é a l e l a C a s a d e l l ’ A c c o g l i e n z a ‘ E n z o J a n n a c c i ’ d e l C o m u n e d i M i l a n o , c o g e s t i t a i n s i e m e a u n a r e t e d i a s s o c i a z i o n i t r a c u i M e d i h o s p e s e F o n d a z i o n e P r o g e t t o A r c a . I l S a l o n e S o c i a l e n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i c r e a r e v a l o r e c o n d i v i s o i n u n l u o g o d o v e l a b e l l e z z a d i v e n t a s t r u m e n t o d i e m a n c i p a z i o n e e c a m b i a m e n t o s o c i a l e . Q u e s t o n u o v o s a l o n e o f f r i r à u n o s p a z i o a c c o g l i e n t e e d i s u p p o r t o a l l e p e r s o n e c h e s i t r o v a n o i n s i t u a z i o n i d i f f i c i l i c h e p o t r a n n o u s u f r u i r e g r a t u i t a m e n t e d i s e r v i z i d i t a g l i o e a c c o n c i a t u r a e r i c e v e r e p r o d o t t i e s s e n z i a l i p e r l ’ i g i e n e e l a b e l l e z z a p e r s o n a l e . L ’ O r é a l I t a l i a p u n t a a r a g g i u n g e r e 1 . 0 0 0 b e n e f i c i a r i i n u n a n n o . I t r a t t a m e n t i a l l ’ i n t e r n o d e l S a l o n e S o c i a l e s a r a n n o e f f e t t u a t i d u e g i o r n i a s e t t i m a n a - i l m a r t e d ì e i l g i o v e d ì , s u a p p u n t a m e n t o g e s t i t o d a g l i o p e r a t o r i d e l l a s t r u t t u r a - d a f i g u r e p r o f e s s i o n a l i a l t a m e n t e q u a l i f i c a t e , s o c i o - e s t e t i s t e e s o c i o - e s t e t i s t i e s o c i o - p a r r u c c h i e r e e s o c i o - p a r r u c c h i e r i f o r m a t i p r e s s o i l B e a u t y H u b L ’ O r é a l I t a l i a a M i l a n o d a l t e a m f o r m a z i o n e d e l l a D i v i s i o n e L ’ O r é a l P r o d o t t i P r o f e s s i o n a l i s u l l ’ u t i l i z z o d i p r o d o t t i e a c c e s s o r i L ’ O r é a l P r o f e s s i o n n e l - m a r c h i o p r o f e s s i o n a l e p e r l a c o l o r a z i o n e , i l t r a t t a m e n t o e l o s t y l i n g d e i c a p e l l i . I n o l t r e , h a n n o a n c h e r i c e v u t o u n a f o r m a z i o n e s o c i o - e s t e t i c a d a F o n d a t i o n L ’ O r é a l . I p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e c r e a t i d a F o n d a t i o n L ’ O r é a l , s i p o n g o n o l ’ o b i e t t i v o d i f o r m a r e p r o f e s s i o n i s t i c h e s i a n o i n g r a d o d i u n i r e c o m p e t e n z e t e c n i c h e e c a p a c i t à d i c o m p r e n d e r e e g u i d a r e l e e s i g e n z e s p e c i f i c h e d i p e r s o n e v u l n e r a b i l i . L ’ o b i e t t i v o è a i u t a r e l e p e r s o n e a r i t r o v a r e l a p r o p r i a a u t o s t i m a , s v i l u p p a r e f i d u c i a i n s e s t e s s i e m i g l i o r a r e i l p r o p r i o b e n e s s e r e . I l S a l o n e S o c i a l e è u n p r o g e t t o i n n o v a t i v o i s p i r a t o a i v a l o r i d e l p r o g r a m m a ' B e a u t y f o r a B e t t e r L i f e ' . L a n c i a t o n e l 2 0 2 1 , i l p r o g e t t o d i F o n d a t i o n L ’ O r é a l v u o l e a i u t a r e l e p e r s o n e i n d i f f i c o l t à e c o n o m i c h e e s o c i a l i a t t r a v e r s o t r a t t a m e n t i d i b e l l e z z a o f f e r t i g r a t u i t a m e n t e . D a c i r c a d i e c i a n n i F o n d a t i o n L ’ O r é a l h a a i u t a t o o l t r e 6 7 . 0 0 0 d o n n e i n p i ù d i 2 8 p a e s i a t t r a v e r s o c o r s i d i f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e n e l c a m p o d e l l a b e l l e z z a e h a r a g g i u n t o i n m e d i a 2 0 . 0 0 0 d o n n e o g n i a n n o a t t r a v e r s o t r a t t a m e n t i s o c i a l i e d i b e n e s s e r e . I l 7 8 % d e l l e d o n n e i n s i t u a z i o n i p r e c a r i e a f f e r m a c h e u n a i u t o c o m e q u e l l o d e l p r o g r a m m a ' B e a u t y f o r a B e t t e r L i f e ' h a c o n t r i b u i t o a f a r l e s e n t i r e p i ù i n t e g r a t e n e l l a s o c i e t à .