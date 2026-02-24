R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S u l l a v i c e n d a d i R o g o r e d o " i o d a p e n a l i s t a n o n h o f a t t o n e s s u n a d i c h i a r a z i o n e i n q u e s t a o c c a s i o n e , p u r e s s e n d o u n o c h e s t a s e m p r e d a l l a p a r t e d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , p e r c h é l e c i r c o s t a n z e , p e r c a r i t à , n o n c h e i o s a p e s s i o p o t e s s i s a p e r e , a v e v a n o n e c e s s i t à d i e s s e r e a p p r o f o n d i t e . E a l l o r a , s e f o s s e v e r a l ' a c c u s a c h e v i e n e m o s s a a l p o l i z i o t t o , e n o n h o m o t i v o d i d u b i t a r e c h e l a P r o c u r a s i s t i a m u o v e n d o s u l l a b a s e d i d a t i a b b a s t a n z a c e r t i , i o m i r i f a r e i a G i o r g i o A l m i r a n t e " , c h e " a i t e m p i d e l t e r r o r i s m o " d i c e v a : " ' S e i l t e r r o r i s t a è u n o d i s i n i s t r a c h i e d o l a p e n a d i m o r t e , s e p e r c a s o , e c e n ' e r a n o , i l t e r r o r i s t a è u n o d i d e s t r a c h i e d o u n a d o p p i a p e n a d i m o r t e . I m p o s s i b i l e d i f a t t o , m a a n c h e p e r d a r b e n e l ' i d e a . E c c o , i o c h i e d o u n a g r a n d e s e v e r i t à v e r s o i d e l i n q u e n t i , u n a d o p p i a s e v e r i t à q u a n d o a c o m m e t t e r e u n r e a t o c o s ì g r a v e , s e m m a i f o s s e v e r o , è u n p o l i z i o t t o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , o s p i t e d i ' R a d i o a n c h ' i o ' s u R a d i o u n o R a i . " P e r ò - h a a g g i u n t o - a t t e n z i o n e , c h i e d o u n a p e n a d o p p i a p e r u n p o l i z i o t t o a p a t t o c h e s i d i a l a p e n a g i u s t a p e r i l b a n d i t o . N o n v o r r e i i n v e c e c h e q u i s i p a r l a t a n t o d i s t a t o d i P o l i z i a e a d e s s e r e p e r s e g u i t i , a n c h e g i u s t a m e n t e , s o n o i p o l i z i o t t i e n o n i n v e c e i b a n d i t i . P e r s e g u i a m o i b a n d i t i f i n o i n f o n d o . S e u n p o l i z i o t t o s b a g l i a i n m a n i e r a g r a v e a n c o r a p i ù s e v e r i , m a s e n z a d i m e n t i c a r e c h e l a l e g g e d e v e c o l p i r e p e s a n t e m e n t e c h i v i o l a s i s t e m a t i c a m e n t e l a l e g g e " .