M i l a n o , 1 3 a g o . ( A d n k r o n o s ) - S o n o t r e g l i a r r e s t a t i n e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a c h e c o m p a r i r a n n o d o m a n i , g i o v e d ì 1 4 a g o s t o , d a v a n t i a l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i M i l a n o p e r d i s c u t e r e s u l l e e s i g e n z e c a u t e l a r i d e l l ' e x m a n a g e r F e d e r i c o P e l l a , d e l l ' e x a s s e s s o r e a l l a R i g e n e r a z i o n e u r b a n a G i a n c a r l o T a n c r e d i e d e l l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e P a e s a g g i o , G i u s e p p e M a r i n o n i , t u t t i a i d o m i c i l i a r i n e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a . I n o r i g i n e e r a p r e v i s t a s o l o l ' u d i e n z a d i P e l l a . I l d e p o s i t o , i e r i , d i u n a n u o v a m e m o r i a d e l l a P r o c u r a e d i a l c u n i a l l e g a t i t r a c u i d u e i n f o r m a t i v e r e c e n t i s s i m e ( 1 1 e 1 2 a g o s t o ) d e l l a G u a r d i a d i f i n a n z a d i M i l a n o - s i t r a t t a d e l l e c h a t e s t r a t t e d a l c e l l u l a r e d i T a n c r e d i e d e l f o n d a t o r e d i C o i m a s g r M a n f r e d i C a t e l l a , c i r c a 4 m i l a p a g i n e - h a f a t t o s l i t t a r e a d o m a n i ( d a m a r t e d ì 1 2 a g o s t o ) l e u d i e n z e p e r T a n c r e d i e M a r i n o n i . L ' u d i e n z a d i d o m a n i a r r i v a a l l ' i n d o m a n i d e l l a d e c i s i o n e d i u n a l t r o c o l l e g i o d e l R i e s a m e d i a n n u l l a r e l ' a r r e s t o ( i n c a r c e r e ) d e l c o s t r u t t o r e A n d r e a B e z z i c c h e r i e d e i d o m i c i l i a r i p e r l ' a r c h i t e t t o e d e x c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o d e l C o m u n e d i M i l a n o , A l e s s a n d r o S c a n d u r r a .