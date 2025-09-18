M i l a n o , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S e l ' e t à p u ò a v e r e u n p e s o n e l l e a t t e n u a n t i g e n e r i c h e , n o n p u ò e s s e r l o i l l u o g o d i r e s i d e n z a . E ' l a t e s i s o s t e n u t a n e l l e m o t i v a z i o n i s u l d e l i t t o a v v e n u t o l a n o t t e d e l l ' 1 1 o t t o b r e 2 0 2 4 a R o z z a n o . N e l l a c o n d a n n a a 2 7 a n n i i n f l i t t a d a l T r i b u n a l e d i M i l a n o a D a n i e l e R e z z a p e r l ' o m i c i d i o d i M a n u e l M a s t r a p a s q u a i g i u d i c i h a n n o t e n u t o i n c o n s i d e r a z i o n e " l a g i o v a n e e t à d e l l ' i m p u t a t o " , a l l o r a d i c i a n n o v e n n e , c h e " h a t r o v a t o r i f l e s s o n e l l ' i m m a t u r i t à d e l l ' i m p u t a t o , c h e h a a g i t o i n m o d o i r r u e n t o e s u p e r f i c i a l e , s u l l ' o n d a d i u n a s p i n t a a d r e n a l i n i c a o e m o t i v a , e c h e p e r p r e v a l e r e s u l l a p r o p r i a v i t t i m a h a d a t o l u o g o a u n d a n n o d e l t u t t o s p r o p o r z i o n a t o e e s o r b i t a n t e r i s p e t t o a l p r o p r i o o b i e t t i v o , c o n s i s t e n t e n e l l ' i m p o s s e s s a m e n t o d i u n b e n e d i v a l o r e e f f i m e r o " , u n p a i o d i c u f f i e t t e d e l v a l o r e d i 1 4 e u r o . S o l o d o p o a v e r i n f l i t t o u n a s o l a c o l t e l l a t a m o r t a l e , i l g i o v a n e h a i n i z i a t o " a o s c i l l a r e t r a s g r a z i a t i t e n t a t i v i d i s f u g g i r e a l l a g i u s t i z i a " f i n o a l l a c o n s e g n a a l l a p o l i z i a f e r r o v i a r i a d i A l e s s a n d r i a p e r c h é i n c a p a c e d i s o r r e g g e r e i l p e s o d e l l e c o n s e g u e n z e " a d i m o s t r a z i o n e c h e l a s t r u t t u r a c r i m i n a l e d e l l ' i m p u t a t o è f o r t u n a t a m e n t e a n c o r a a c e r b a e n o n p r e s e n t a u n a s o l i d i t à t a l e d a p r e c l u d e r e u n a p r o g n o s i f a v o r e v o l e c i r c a l ' e f f i c a c i a d i e v e n t u a l i p e r c o r s i d i r i s o c i a l i z z a z i o n e " . S e l a g i o v a n e e t à è u n ' a t t e n u a n t e i n s i e m e a l p r o c e s s o r a p i d o ( c o n i l c o n s e n s o d e l l ' a c q u i s i z i o n e d e g l i a t t i d i i n d a g i n e ) e a l l a c o n f e s s i o n e " g e n u i n a " , l a c o r t e p r e s i e d u t a d a l l a g i u d i c e A n t o n e l l a B e r t o j a ' b a c c h e t t a ' l a p r o c u r a ( l a p m L e t i z i a M o c c i a r o a v e v a c h i e s t o l a c o n d a n n a a v e n t ’ a n n i d i c a r c e r e e n e s s u n a a g g r a v a n t e ) s e c o n d o l a q u a l e d o v e v a n o e s s e r e t e n u t e i n c o n s i d e r a z i o n i " l e d i s a g i a t e c o n d i z i o n i s o c i o - f a m i l i a r i d i R e z z a " , n o n p r o v a t e . " L ' a p p l i c a z i o n e d e l l e a t t e n u a n t i g e n e r i c h e n o n p u ò d i p e n d e r e d a l l u o g o d i r e s i d e n z a d e l l ' i m p u t a t o , p e r c h é t a l e s o l u z i o n e d a r e b b e l u o g o a u n o d i o s o p r e g i u d i z i o , i n b a s e a l q u a l e t u t t i g l i a b i t a n t i d e l c o m u n e d i R o z z a n o ( m a n o n s o l o ) s a r e b b e r o m a g g i o r m e n t e i n c l i n i a l l a d e l i n q u e n z a e , d i c o n s e g u e n z a , d o v r e b b e r o g o d e r e d i u n t r a t t a m e n t o s a n z i o n a t o r i o f a v o r e v o l e , q u a s i a c o m p e n s a r e u n a p r e s u n t a i n c a p a c i t à d e l l o S t a t o a c o l m a r e l a c u n e e d u c a t i v e e d e v i a n z e s o c i a l i i n u n a d e t e r m i n a t a a r e a g e o g r a f i c a " s c r i v e l a c o r t e . " P e r a l t r o , n e s s u n d a t o s u l l a c r i m i n a l i t à è s t a t o p r o d o t t o i n g i u d i z i o e , a n c h e l a d d o v e s i f o s s e a d e m p i u t o a t a l e o n e r e , i n a l c u n m o d o s i f f a t t o d a t o s t a t i s t i c o a v r e b b e p o t u t o i n c i d e r e s u l l a v a l u t a z i o n e d e l l a c o n d o t t a d e l l ' i m p u t a t o . Q u e s t ' u l t i m o ( R e z z a , n d r ) , p r i m a a n c o r a c h e c i t t a d i n o d e l c o m u n e i n q u e s t i o n e , è u n i n d i v i d u o c h e , p u r e s s e n d o f i s i o l o g i c a m e n t e i n f l u e n z a t o d a l p r o p r i o a m b i e n t e d ' o r i g i n e , n o n è u n a m e r a p r o i e z i o n e d i t a l e l u o g o , m a d i s p o n e d i l i b e r o a r b i t r i o e d i u n a p e r s o n a l i t à c o m p l e s s a , f r u t t o d e l l a c o m m i s t i o n e d i s t i m o l i e t e r o g e n e i , p o s i t i v i o n e g a t i v i , s t r a t i f i c a t i s i n e l c o r s o d e g l i a n n i " s c r i v e a n c o r a l a g i u d i c e B e r t o j a . S i m i l e d i s c o r s o v a l e a n c h e c o n r i g u a r d o a l l a v a l u t a z i o n e d e l l ' i n f l u e n z a f a m i l i a r e . " I l q u a d r o f a m i l i a r e n o n è r i s u l t a t o n é c o n f l i t t u a l e n é v i o l e n t o n é t a l m e n t e d e g r a d a t o d a p o t e r a v e r e i n f l u i t o n e g a t i v a m e n t e s u l l a p e r s o n a l i t à d i D a n i e l e R e z z a " , e m e r g e p i u t t o s t o l a f i g u r a d i g e n i t o r i " i m p o t e n t i e s o t t o m e s s i a l f i g l i o " e l a s c e l t a d i n o n d e n u n c i a r e l ' i m p u t a t o e d i f a v o r i r e i s u o i t e n t a t i v i d i d i s t r u g g e r e i l c o r p o d e l r e a t o e d i f u g a a l l ' e s t e r o " - p e r q u a n t o c h i a r a m e n t e d e p r e c a b i l i - p o s s o n o t u t t a v i a e s s e r e e s p r e s s i o n e d i i s t i n t i g e n i t o r i a l i d i p r o t e z i o n e " . N e l c a l c o l o d e l l a p e n a , i n o g n i c a s o l a g i o v a n e e t à n o n è u n a t t e n u a n t e t a l e d a " e l i d e r e i l d i s v a l o r e s o t t e s o a l l ' u s o d e l l ' a r m a , a l l ' a p p r o f i t t a m e n t o d e l l a m i n o r a t a d i f e s a d e l l a v i t t i m a e a i f u t i l i m o t i v i . T a l i c i r c o s t a n z e a g g r a v a n t i " s o n o - p a r z i a l m e n t e - e s p r e s s i o n e d e l l ' i m m a t u r i t à e d e l l a s u p e r f i c i a l i t à d e l l ' i m p u t a t o " .