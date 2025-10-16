M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - G i a n l u c a S o n c i n , 5 2 a n n i , i n c a r c e r e p e r l ' o m i c i d i o p l u r i a g g r a v a t o d e l l ' e x c o m p a g n a P a m e l a G e n i n i p o t r e b b e u c c i d e r e a n c o r a . L o s c r i v e i l g i p d i M i l a n o T o m m a s o P e r n a n e l p r o v v e d i m e n t o c o n c u i c o n v a l i d a i l f e r m o e c o n f e r m a i l c a r c e r e r i t e n e n d o s u s s i s t e n t i t u t t e l e e s i g e n z e c a u t e l a r i , o s s i a i l p e r i c o l o d i f u g a , d i i n q u i n a m e n t o p r o b a t o r i o e l a r e i t e r a z i o n e d e l r e a t o . I n p a r t i c o l a r e , i l g i u d i c e r i c o r d a c h e S o n c i n " h a m i n a c c i a t o d i m o r t e a n c h e l a m a d r e d e l l a v i t t i m a , n o n p o t e n d o s i a l l o s t a t o e s c l u d e r e c h e e g l i p o r t i a c o m p i m e n t o a n c h e t a l e g e s t o , p r e a n n u n c i a t o p i ù v o l t e . P a r i m e n t i d e g n o d i n o t a è i l p e r i c o l o c h e l ’ i n d a g a t o , n e l l a s u a f o l l i a o m i c i d i a r i a , p o s s a p r e n d e r e d i m i r a " a n c h e l ' e x f i d a n z a t o e a m i c o d e l l a v i t t i m a , F r a n c e s c o , c h e " h a c o n t r i b u i t o i n m i s u r a s i g n i f i c a t i v a a l l a r i c o s t r u z i o n e d e l c o n t e s t o d i r i f e r i m e n t o " . I l g i p s o t t o l i n e a c o m e " l ’ i n c a p a c i t à d a p a r t e d e l l ’ i n d a g a t o d i c o n t r o l l a r e i p r o p r i i m p u l s i a p p a r e a l l a r m a n t e e d i m o s t r a t i v a d i u n a c e r t a s p i n t a a n t i s o c i a l e " . I l c o m p o r t a m e n t o d e l l ' u o m o " m o s t r a u n a s c a r s a c o n s i d e r a z i o n e r i s p e t t o a l l e r e g o l e d i c o n v i v e n z a " e d è " e l e v a t o i l p e r i c o l o c h e t a l e p r o p e n s i o n e a d e l i n q u e r e p o s s a t r o v a r e u l t e r i o r e s f o g o i n a l t r i f a t t i i l l e c i t i d e l l o s t e s s o t i p o o d i m a g g i o r e g r a v i t à d i q u e l l i c o n t e s t a t i " .