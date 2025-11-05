M i l a n o , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - M a i u s a t o v i o l e n z a f i s i c a , n é f a t t o m i n a c c e . A l e s s a n d r o B a s c i a n o , i n d a g a t o p e r s t a l k i n g d e l l ' e x c o m p a g n a S o p h i e C o d e g o n i , p e r c i r c a c i n q u e o r e s i d i f e n d e . I n t e r r o g a t o d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i M i l a n o A n t o n i o P a n s a , i l d e e j a y r i e m p i e 2 1 p a g i n e d i t r a s c r i z i o n i s i n t e t i c h e , d e p o s i t a v i d e o , f o r n i s c e i l n o m e d i e v e n t u a l i t e s t i m o n i a f a v o r e , c o n t e s t u a l i z z a l e c h a t d i f f u s e d a l l a s t a m p a e f o r n i s c e e l e m e n t i n u o v i p e r s c o n f e s s a r e l a t e s i d i c h i l o a c c u s a . L a t e n s i o n e i n i z i a l e l a s c i a s p a z i o a l l a f i d u c i a . " A l e s s a n d r o è s e r e n o e s o d d i s f a t t o . A b b i a m o f o r n i t o e l e m e n t i c h e p o s s o n o s m o n t a r e l ' a c c u s a , a b b i a m o c o n t e s t u a l i z z a t o i m e s s a g g i , a b b i a m o r i p e r c o r s o o g n i s i n g o l o c a p o d ' a c c u s a e d i f r o n t e a b b i a m o t r o v a t o u n p m p r e p a r a t o e d i s p o n i b i l e a l l ' a s c o l t o . E ' a n d a t o m o l t o b e n e " s p i e g a i l d i f e n s o r e , l ' a v v o c a t o L e o n a r d o D ' E r a s m o . N o n è e s c l u s o c h e p r o p r i o i n u o v i e l e m e n t i f o r n i t i d a l l a P r o c u r a p o s s a n o i n d u r r e i l p u b b l i c o m i n i s t e r o a s e n t i r e a l t r i t e s t i m o n i , p r i m a d i d e c i d e r e s u l c a s o c h e h a i n f l u i t o s u l l a v i t a l a v o r a t i v a d i B a s c i a n o . E n e l s e n s o d i u n r i t o r n o , q u a n t o p r i m a , a l l a n o r m a l i t à l ' a v v o c a t o h a a n n u n c i a t o u n ' i s t a n z a p e r l a r e v o c a d e l l a m i s u r a , o s s i a d e l d i v i e t o d i a v v i c i n a m e n t o d i s p o s t o d a l R i e s a m e d i M i l a n o .