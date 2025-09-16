M i l a n o , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - N u o v o b r a c c i a l e t t o e l e t t r o n i c o p e r A l e s s a n d r o B a s c i a n o , i l d e e j a y a c c u s a t o d i s t a l k i n g n e i c o n f r o n t i d e l l ' e x c o m p a g n a S o p h i e C o d e g o n i , c o n o s c i u t a a l G r a n d e F r a t e l l o V i p . D o p o i l p r i m o d i s p o s i t i v o m e s s o l o s c o r s o 1 4 a g o s t o e d o p o l ' i n c i d e n t e a l l a c a v i g l i a p e r i l q u a l e l o a v e v a t o l t o , l ' i n f l u e n c e r d a o l t r e u n m i l i o n e d i f o l l o w e r h a s e g u i t o l e i n d i c a z i o n i d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o e d è a n d a t o i n c o m m i s s a r i a t o p e r f a r s i r i m e t t e r e i l d i s p o s i t i v o d i s o r v e g l i a n z a . L o s c o r s o a p r i l e l a C a s s a z i o n e h a s t a b i l i t o p e r B a s c i a n o i l d i v i e t o d i a v v i c i n a r s i ( a m e n o d i 5 0 0 m e t r i ) e d i c o m u n i c a r e c o n l ' e x c o m p a g n a C o d e g o n i . L a d e c i s i o n e c o n f e r m a v a l ' i n d i c a z i o n e d e l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e d i M i l a n o a c u i s i e r a i n i z i a l m e n t e r i v o l t a l a P r o c u r a - l ' a g g i u n t a L e t i z i a M a n n e l l a e i l p u b b l i c o m i n i s t e r o A n t o n i o P a n s a - d o p o c h e l a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i A n n a M a g e l l i a v e v a s c a r c e r a t o i l d e e j a y a r r e s t a t o i l 2 1 n o v e m b r e 2 0 2 4 . P e r B a s c i a n o q u e s t a s e t t i m a n a p o t r e b b e a r r i v a r e l a n o t i f i c a d e l l a c h i u s u r a i n d a g i n e .