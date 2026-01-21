M i l a n o , 2 1 g e n . ( L a b i t a l i a ) - A d u e s e t t i m a n e d a l l a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i d e l 6 f e b b r a i o , U b e r - s p o n s o r u f f i c i a l e d e l r i d e - h a i l i n g d e i G i o c h i - h a p r e s e n t a t o o g g i i l p r o p r i o p i a n o p e r a f f r o n t a r e l ’ a u m e n t o d e g l i s p o s t a m e n t i p r e v i s t o d u r a n t e l ’ e v e n t o . M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 r a p p r e s e n t a u n a s f i d a s e n z a p r e c e d e n t i p e r l a m o b i l i t à d e l P a e s e : c o n u n ’ e s t e n s i o n e g e o g r a f i c a d i o l t r e 2 2 . 0 0 0 k m q , è l ’ e d i z i o n e d e i G i o c h i I n v e r n a l i p i ù a m p i a m a i o r g a n i z z a t a . P e r q u e s t o U b e r s t a m e t t e n d o i n c a m p o i l p i ù v a s t o d i s p i e g a m e n t o o p e r a t i v o p o s s i b i l e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s u p p o r t a r e v i s i t a t o r i e r e s i d e n t i n e g l i s p o s t a m e n t i t r a a e r o p o r t i , s t a z i o n i , c e n t r i u r b a n i e s e d i d i g a r a , i n c o o r d i n a m e n t o c o n i l t r a s p o r t o p u b b l i c o d i s p o n i b i l e s u l t e r r i t o r i o . C o n o l t r e 1 , 5 m i l i o n i d i v i s i t a t o r i a t t e s i t r a l e d i v e r s e l o c a l i t à d e i G i o c h i , U b e r s i p r e p a r a a g e s t i r e m i l i o n i d i r i c h i e s t e d i c o r s a n e l c o r s o d e l p e r i o d o O l i m p i c o e P a r a l i m p i c o , c o n i p i c c h i p i ù s i g n i f i c a t i v i p r e v i s t i i n c o r r i s p o n d e n z a d e i p r i n c i p a l i p u n t i d i a r r i v o e p a r t e n z a e n e l l e f a s c e o r a r i e d i m a g g i o r e a f f l u e n z a l e g a t e a l l e c o m p e t i z i o n i . S e c o n d o l e p r e v i s i o n i d i U b e r , l a d o m a n d a a M i l a n o a u m e n t e r à d i o l t r e i l 9 0 % d u r a n t e l a s e t t i m a n a d e l l a C e r i m o n i a d i A p e r t u r a . I n a l c u n e f a s c e o r a r i e , i n p r o s s i m i t à d e i p r i n c i p a l i h u b e d e l l e s e d i d i g a r a l e r i c h i e s t e p o t r e b b e r o r a g g i u n g e r e l i v e l l i f i n o a 4 0 v o l t e s u p e r i o r i a l l a d o m a n d a o r d i n a r i a . A n c h e a f r o n t e d i u n a m o b i l i t a z i o n e r e c o r d d i 5 . 0 0 0 a u t i s t i a t t i v i n e l l e p r i n c i p a l i l o c a l i t à d e i G i o c h i , n e i m o m e n t i d i m a g g i o r e c o n c e n t r a z i o n e l a d o m a n d a p o t r e b b e s u p e r a r e i l i v e l l i m e d i d i o f f e r t a d i c i r c a i l 6 0 % . P e r f a r f r o n t e a l l ’ e c c e z i o n a l i t à d e l l ’ e v e n t o , n e l l e s e t t i m a n e c h e p r e c e d o n o l a C e r i m o n i a d i A p e r t u r a U b e r s t a r a f f o r z a n d o l a p r o p r i a p r e s e n z a n e i p r i n c i p a l i p u n t i d i a r r i v o , i n c l u s i g l i a e r o p o r t i d i M a l p e n s a , L i n a t e e B e r g a m o e i g r a n d i h u b f e r r o v i a r i c o m e M i l a n o C e n t r a l e . U n a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è d e d i c a t a a l s u p p o r t o d u r a n t e i l c o s i d d e t t o “ u l t i m o m i g l i o ” , f a c i l i t a n d o g l i s p o s t a m e n t i t r a t e r m i n a l , s t a z i o n i , s t r u t t u r e r i c e t t i v e e s e d i d i g a r a , i n i n t e g r a z i o n e c o n i l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e . D u r a n t e i G i o c h i , U b e r o p e r e r à p e r g a r a n t i r e s p o s t a m e n t i i l p i ù p o s s i b i l e s i c u r i e f l u i d i a t t r a v e r s o : m a g g i o r e d i s p o n i b i l i t à n e l l e a r e e a p i ù a l t a a f f l u e n z a , c o n u n p r e s i d i o r a f f o r z a t o p r e s s o a e r o p o r t i , s t a z i o n i p r i n c i p a l i e z o n e a d a l t o t r a f f i c o p e d o n a l e ; p u n t i d i p a r t e n z a e a r r i v o p i ù c h i a r i , g r a z i e a z o n e U b e r d e d i c a t e n e i p r i n c i p a l i h u b e i n p r o s s i m i t à d e l l e s e d i o l i m p i c h e , a c c o m p a g n a t e d a i n d i c a z i o n i s e m p l i c i e i m m e d i a t e d i r e t t a m e n t e s u l l ’ a p p ; a g g i o r n a m e n t i i n t e m p o r e a l e s u i p e r c o r s i , c o n s i s t e m i d i m a p p a t u r a d i n a m i c a e i n d i c a z i o n i s t r a d a l i p e n s a t e p e r s u p p o r t a r e g l i a u t i s t i n e l l a g e s t i o n e d i c h i u s u r e , z t l e m i s u r e d i r e g o l a z i o n e d e l t r a f f i c o i n c o s t a n t e e v o l u z i o n e ; m i s u r e d i s i c u r e z z a r a f f o r z a t e , a t t r a v e r s o l ’ a t t i v a z i o n e d e l p r o t o c o l l o d i s i c u r e z z a g l o b a l e d i U b e r , c o n s u p p o r t o a t t i v o 2 4 / 7 , c o o r d i n a m e n t o d i e m e r g e n z a , p r o m e m o r i a p r o a t t i v i s u l l ’ a p p e c a m p a g n e r e a l i z z a t e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e i t a l i a n e . D u r a n t e i p r i n c i p a l i m o m e n t i d i a r r i v o e n e l l e f a s c e o r a r i e d i m a g g i o r e a f f l u e n z a , l ’ e c c e z i o n a l e c o n c e n t r a z i o n e d i r i c h i e s t e p o t r à i n c i d e r e s u i t e m p i d i a t t e s a e s u i p r e z z i . U b e r s t a r i s p o n d e n d o a q u e s t a p r e s s i o n e s e n z a p r e c e d e n t i m o b i l i t a n d o l a p i ù a m p i a r e t e d i a u t i s t i m a i a t t i v a t a i n I t a l i a e u t i l i z z a n d o s t r u m e n t i d i n a m i c i e i n c e n t i v i m i r a t i p e r a u m e n t a r e l a d i s p o n i b i l i t à q u a n d o e d o v e l a d o m a n d a è p i ù e l e v a t a , i n s i e m e a p r o m o z i o n i s e l e t t i v e p e r c o n t r i b u i r e a m a n t e n e r e l ’ a c c e s s i b i l i t à d e l s e r v i z i o . M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 r a p p r e s e n t a u n b a n c o d i p r o v a c o n c r e t o p e r i l r a f f o r z a m e n t o d e l l ’ e c o s i s t e m a d i m o b i l i t à l o c a l e n e l N o r d I t a l i a , m o s t r a n d o c o m e u n s i s t e m a p i ù f l e s s i b i l e e t e c n o l o g i c a m e n t e i n t e g r a t o p o s s a c o n t r i b u i r e a m i g l i o r a r e l ’ a c c e s s i b i l i t à u r b a n a a n c h e n e l l u n g o p e r i o d o . D a v i d e A r c h e t t i , g e n e r a l m a n a g e r d i U b e r I t a l i a , h a d i c h i a r a t o : " G l i i t a l i a n i s a n n o c o m e c r e a r e e s p e r i e n z e d i a l t o l i v e l l o c h e r e s t a n o i m p r e s s e n e l t e m p o . M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 c i o f f r e i l p r i v i l e g i o d i c o n t r i b u i r e a q u e s t a t r a d i z i o n e . A f f r o n t i a m o q u e s t a p a r t n e r s h i p c o n o r g o g l i o e r i s p e t t o : i m p a r a n d o d a g l i o p e r a t o r i d i t r a s p o r t o i t a l i a n i , l a v o r a n d o i n s i e m e a i s e r v i z i t a x i e a g l i n c c , e m e t t e n d o l a n o s t r a t e c n o l o g i a a l s e r v i z i o d e l l e e s i g e n z e d e l P a e s e . I 5 . 0 0 0 a u t i s t i i t a l i a n i c h e s i p r e p a r a n o p e r i G i o c h i n o n s o n o s o l o p a r t n e r d i U b e r : s o n o a m b a s c i a t o r i d e l l ' o s p i t a l i t à i t a l i a n a . " P e r N e v i o D e v i d é , c h i e f r e v e n u e o f f i c e r d i F o n d a z i o n e M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 : “ I G i o c h i s o n o f i n a l m e n t e r e a l t à e l ’ e n e r g i a d e l l ' e v e n t o a t t r a v e r s a t u t t a l ' I t a l i a . S t i a m o a c c o g l i e n d o m i l i o n i d i p e r s o n e e i n u m e r i s o n o i n c o n t i n u o a u m e n t o . L a p a r t n e r s h i p c o n U b e r è s t a t a l a c h i a v e p e r p e r f e z i o n a r e i n o s t r i s e r v i z i : i l l o r o s t r a o r d i n a r i o s u p p o r t o c i p e r m e t t e d i o f f r i r e u n ' e s p e r i e n z a d i a c c o g l i e n z a t o t a l e e a l l ' a v a n g u a r d i a ” .