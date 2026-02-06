R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " F a c c i a m o u n i n b o c c a a l l u p o a c h i u n q u e s a r à i m p e g n a t o n e l l e O l i m p i a d i d i M i l a n o e C o r t i n a e u n a b b r a c c i o a B e p p e S a l a , u n r i n g r a z i a m e n t o a l p r e s i d e n t e d e l l a r e p u b b l i c a M a t t a r e l l a p e r c o m e c i h a r a p p r e s e n t a t o a n c h e i n q u e l l a s e d e e c o l r i c h i a m o a i v a l o r i d e l l a p a c e e c h i e d e n d o i l r i s p e t t o d e l l a t r e g u a o l i m p i c a " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n n e l l a r e p l i c a a l l a D i r e z i o n e d e l P d .