M i l a n o , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o d e c i s o d i s o s t e n e r e M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 p e r c h é i v a l o r i d e l l o s p o r t c o i n c i d o n o c o n q u e l l i d e l l a n o s t r a a z i e n d a e d e l l e n o s t r e p e r s o n e . G i o c o d i s q u a d r a , c o m p e t i t i v i t à e c a p a c i t à d i r e s t a r e u n i t i a n c h e n e l l e d i f f i c o l t à r a p p r e s e n t a n o c i ò c h e f a c c i a m o o g n i g i o r n o " . C o s ì G i u s e p p e R i c c i , D i r e t t o r e o p e r a t i v o T r a s f o r m a z i o n e I n d u s t r i a l e d i E n i , a m a r g i n e d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d i O a s i L i f e E x p e r i e n c e - C a s a L o m b a r d i a 2 0 2 6 , i l g r a n d e s p a z i o a l l e s t i t o i n p i a z z a C i t t à d i L o m b a r d i a c h e f i n o a l 1 5 m a r z o 2 0 2 6 o s p i t e r à e v e n t i , i n c o n t r i , i n s t a l l a z i o n i e i n i z i a t i v e d e d i c a t e a l l o s p o r t a l l a c u l t u r a e n o n s o l o . U n i m p e g n o , q u e l l o d i E n i , c h e s i t r a d u c e a n c h e i n u n p e r c o r s o c o n c r e t o d i s o s t e n i b i l i t à e i n n o v a z i o n e . P r o t a g o n i s t e d e l V i a g g i o a n c h e l e t o r c e ‘ E s s e n t i a l ’ , r e a l i z z a t e d a E n i e V e r s a l i s ( s o c i e t à c h i m i c a d i E n i e O f f i c i a l S u p p o r t e r d e i G i o c h i ) , c o s ì c h i a m a t e p e r v i a d e l d e s i g n m i n i m a l e c h e l e c o n t r a d d i s t i n g u e . S o n o l e p r i m e t o r c e n e l l a s t o r i a d e l l e O l i m p i a d i a d a v e r o t t e n u t o l a c e r t i f i c a z i o n e d i R e M a d e c o n c l a s s e d i a p p a r t e n e n z a A , p e r i l c o n t e n u t o d i m a t e r i a l e r i c i c l a t o c o n c u i s o n o s t a t e p r o d o t t e , e s o n o a l i m e n t a t e c o n b i o - G p l , p r o d o t t o n e l l a b i o r a f f i n e r i a E n i l i v e d i G e l a a l 1 0 0 % d a m a t e r i e p r i m e r i n n o v a b i l i , p r e v a l e n t e m e n t e s c a r t i e r e s i d u i c o m e o l i e s a u s t i d a c u c i n a , g r a s s i a n i m a l i e r e s i d u i d e l l ’ i n d u s t r i a a g r o a l i m e n t a r e . " P o r t a r e l a F i a m m a i n t u t t a I t a l i a , t o c c a n d o c i t t à , t e r r i t o r i e s t a b i l i m e n t i , è m o t i v o d i g r a n d e o r g o g l i o e u n m o d o p e r u n i r e i l P a e s e " , h a a g g i u n t o R i c c i . N e l q u a d r o d e l l e i n i z i a t i v e l e g a t e a i G i o c h i , E n i - P r e m i u m P a r t n e r d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 - è p r o n t a a d i n a u g u r a r e a M i l a n o l ’ E n i W i n t e r V i l l a g e , u n v i l l a g g i o d i f f u s o r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a R e g i o n e L o m b a r d i a n e l l ’ a r e a e s t e r n a d i P i a z z a C i t t à d i L o m b a r d i a , t r a s f o r m a t a p e r l ’ o c c a s i o n e i n u n o s p a z i o d e d i c a t o a l g i o c o , a l l a s c o p e r t a d e g l i s p o r t i n v e r n a l i e a l l e s o l u z i o n i p e r l a s o s t e n i b i l i t à d e i G i o c h i . L ’ E n i W i n t e r V i l l a g e è s t a t o p r o g e t t a t o c o m e u n a m b i e n t e a p e r t o e c o i n v o l g e n t e , c o n e s p e r i e n z e i n t e r a t t i v e d e d i c a t e a t u t t e l e e t à : d a l s i m u l a t o r e d i d i s c e s a s u s n o w b o a r d a l l a p i s t a u r b a n a d i s c i d i f o n d o r e a l i z z a t a c o n m a t e r i a l i i n n o v a t i v i p r o d o t t i d a V e r s a l i s , f i n o a i n s t a l l a z i o n i l u d i c h e e i m m e r s i v e d i P l e n i t u d e e E n i l i v e c h e r a c c o n t a n o i l l e g a m e t r a s p o r t , e n e r g i a e s o s t e n i b i l i t à .