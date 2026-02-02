M i l a n o 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " R i n g r a z i o i l C o m i t a t o o l i m p i c o i n t e r n a z i o n a l e p e r c h é c o n t i n u a a s v i l u p p a r e n e l m o n d o q u e s t ’ e s p e r i e n z a d i i n c o n t r o , d i p a s s i o n e , d i e d u c a z i o n e , d i c u l t u r a c o n d i v i s a . R i n g r a z i o g l i a t l e t i . I l l o r o s o g n o è c o n t a g i o s o e b e n e f i c o . S o n o e s e m p i o p e r m i l i o n i d i g i o v a n i i n t u t t o i l m o n d o . T a n t e r a g a z z e e t a n t i r a g a z z i , d o p o a v e r s e g u i t o i g i o c h i , s i a v v i e r a n n o a l l a p r a t i c a d e l l o s p o r t . U n g r a n d e c o n t r i b u t o a l l o s v i l u p p o d e i p o p o l i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a 1 4 5 / m a s e s s i o n e d e l C o m i t a t o o l i m p i c o i n t e r n a z i o n a l e a l T e a t r o a l l a S c a l a a M i l a n o . " A u g u r o a t u t t i , a v o i , d i r i g e n t i d e l l o s p o r t , a g l i a t l e t i , a i t e c n i c i , a g l i s p e t t a t o r i d i o g n i C o n t i n e n t e , d i e m o z i o n a r s i e d i t r a s m e t t e r e l a p a s s i o n e c h e g i à s i a v v e r t e i n q u e s t o i n c a n t e v o l e t e a t r o ; d o v e , c o m e h a s o t t o l i n e a t o l a p r e s i d e n t e C o v e n t r y , a v v e r t i a m o i f i l i p r e z i o s i c h e l e g a n o m u s i c a e s p o r t . L ’ I t a l i a - h a c o n c l u s o i l C a p o d e l l o S t a t o - v i a u g u r a u n a b u o n a , f e l i c e , i n d i m e n t i c a b i l e O l i m p i a d e ! "