R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ S e c e n e e r a b i s o g n o o r a è t u t t o c h i a r i s s i m o : l e o p p o s i z i o n i s a n n o s o l o d i r e n o e v o g l i o n o i s o l a r e l ' I t a l i a i n u n c o n t e s t o m o n d i a l e i n c o n t i n u o , c o s t a n t e c a m b i a m e n t o . P e r q u e s t o i l P d è s e m p r e p i ù s o v r a p p o n i b i l e a l M 5 S c h e , v a l e l a p e n a r i c o r d a r e , o s t a c o l ò l a c a n d i d a t u r a d i R o m a a l l e O l i m p i a d i . I l s u c c e s s o d i M i l a n o - C o r t i n a s m e n t i s c e c l a m o r o s a m e n t e i c o m p l o t t i s t i c h e v o r r e b b e r o b l o c c a r e t u t t o , i n v o c a n d o s e m p r e l ' i n t e r v e n t o d e i m a g i s t r a t i c o n t r o e v e n t u a l i r e a t i . È i l m o m e n t o d i a v e r e i l c o r a g g i o c i v i l e n e l d i r e c h i a r a m e n t e p i ù ‘ S ì ’ , s e m p r e n e l r i s p e t t o d e l l e l e g g i c h e n o n d e v o n o e s s e r e p i e g a t e a d u n u t i l i z z o c o n t r o u n a p a r t e ” . L o s c r i v e s u X S i m o n e t t a M a t o n e , e x m a g i s t r a t o e d e p u t a t o d e l l a L e g a .