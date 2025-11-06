M i l a n o , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a g i u d i c e p e r l ' u d i e n z a p r e l i m i n a r e d i M i l a n o P a t r i z i a N o b i l e r i t i e n e i l c o s i d d e t t o d e c r e t o ' s a l v a O l i m p i a d i ' d e l g o v e r n o i n c o s t i t u z i o n a l e e m a n d a g l i a t t i a l l a C o n s u l t a . L a g i p r i t i e n e l a q u e s t i o n e s o l l e v a t a d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o " l e g i t t i m a " e d u n q u e " s o s p e n d e i l g i u d i z i o i n c o r s o n e i c o n f r o n t i d e g l i i n d a g a t i e i r e l a t i v i t e r m i n i d i p r e s c r i z i o n e f i n o a l l a d a t a d i d e f i n i z i o n e d e l g i u d i z i o i n c i d e n t a l e d i l e g i t t i m i t à c o s t i t u z i o n a l e c o n r e s t i t u z i o n e d e g l i a t t i a l g i u d i c e p r o c e d e n t e . D i s p o n e l ' i m m e d i a t a t r a s m i s s i o n e d e g l i a t t i d e l p r o c e d i m e n t o a l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e " . L o s c o r s o a p r i l e l a P r o c u r a d i M i l a n o a v e v a c h i e s t o l ' a r c h i v i a z i o n e d e l l ' i n c h i e s t a s u l l a F o n d a z i o n e M i l a n o - C o r t i n a , s o l l e v a n d o d a v a n t i a l l a g i p N o b i l e l a q u e s t i o n e d i i n c o s t i t u z i o n a l i t à d e l l a n o r m a d e l g o v e r n o r e l a t i v a m e n t e a l l a n a t u r a ( c ' e r a i l d i l e m m a t r a n a t u r a p u b b l i c a o p r i v a t a ) d e l l a f o n d a z i o n e s t e s s a c h e i m p e d i r e b b e a i m a g i s t r a t i d i p r o c e d e r e n e l l ' i n c h i e s t a s u c o r r u z i o n e e t u r b a t i v a d ' a s t a s u p r e s u n t e i r r e g o l a r i t à n e g l i a p p a l t i d e i s e r v i z i d i g i t a l i . D u e l e o p z i o n i s u l t a v o l o : c o n s i d e r a r e p r i v a t a l a F o n d a z i o n e e q u i n d i a r c h i v i a r e g l i i n d a g a t i , o p p u r e d u b i t a r e d e l l a c o s t i t u z i o n a l i t à d e l l a l e g g e e s o t t o p o r r e l a n o r m a a l v a g l i o d e l l a C o n s u l t a c o m e p a s s a g g i o n e c e s s a r i o p e r p o t e r a s s u m e r e l a d e c i s i o n e s u l l ’ a r c h i v i a z i o n e o m e n o . E ' l a s e c o n d a a l t e r n a t i v a c h e o g g i v i e n e a c c o l t a d a l l a g i p N o b i l e c h e ' s o s p e n d e ' i l g i u d i z i o n e i c o n f r o n t i d e l l ' e x a d d i M i l a n o C o r t i n a , V i n c e n z o N o v a r i , s u l l ’ e x d i r i g e n t e M a s s i m i l i a n o Z u c o e s u l l ' i m p r e n d i t o r e L u c a T o m a s s i n i i n d a g a t i p e r p r e s u n t e i r r e g o l a r i t à s u g l i a p p a l t i d e i s e r v i z i d i g i t a l i d e i G i o c h i o l i m p i c i e p a r a l i m p i c i d e l 2 0 2 6 .