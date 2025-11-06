M i l a n o , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n d e c r e t o ' a d h o c ' i r r a g i o n e v o l e c h e c r e a u n a " z o n a f r a n c a " . L a g i u d i c e d i M i l a n o P a t r i z i a N o b i l e b o l l a c o s ì i l d e c r e t o d e l g o v e r n o s u l l a f o n d a z i o n e M i l a n o - C o r t i n a . N e l s u o p r o v v e d i m e n t o r i t i e n e n o n i n f o n d a t o i l t e m a s o l l e v a t o d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o s u l l a q u e s t i o n e d i i n c o s t i t u z i o n a l i t à i n m e r i t o a l l a n a t u r a d e l l a F o n d a z i o n e c h e i m p e d i r e b b e a i m a g i s t r a t i , n e l c a s o f o s s e p r i v a t a c o m e s o s t e n u t o d a l l ' i n t e r v e n t o d e l g o v e r n o , d i p r o c e d e r e n e l l ' i n c h i e s t a s u c o r r u z i o n e e t u r b a t i v a d ' a s t a s u p r e s u n t e i r r e g o l a r i t à n e g l i a p p a l t i d e i s e r v i z i d i g i t a l i . A t t r a v e r s o u n a n o r m a " d e t t a t a a d h o c " p e r F o n d a z i o n e M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , i l l e g i s l a t o r e " i n t e r v i e n e s o t t r a e n d o d e t t o e n t e a l l ' o p e r a t i v i t à d e l l e n o r m e i m p e r a t i v e p u b b l i c i s t i c h e c h e r e g o l a n o l a c o n t r a t t a z i o n e d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e , n e l m e n t r e è i n c o r s o u n p r o c e d i m e n t o p e n a l e e s e g n a t a m e n t e s u b i t o d o p o l a d i s c o v e r y o p e r a t a d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o c o n l ' e s e c u z i o n e d i u n d e c r e t o d i p e r q u i s i z i o n e e d i l d e p o s i t o d e g l i a t t i n e l l ' a m b i t o d e l l a p r o c e d u r a d i R i e s a m e " r i c o r d a l a g i u d i c e n e l s u o p r o v v e d i m e n t o . U n a " s o t t r a z i o n e " a l l e n o r m e d i d i r i t t o p u b b l i c o c h e n o n t r o v a d ' a c c o r d o l a m a g i s t r a t a c h e i n t e r v i e n e s u l l ' " i r r a g i o n e v o l e z z a d e l l ' i n t e r v e n t o n o r m a t i v o " c h e " è t a n t o p i ù p a l e s e s e s i c o n s i d e r a n o g l i i n t e r e s s i g i u r i d i c i p r o t e t t i d a l l a n o r m a t i v a c h e s i è r e s a i n o p e r a t i v a " . I n p a r t i c o l a r e , l a n o r m a i n q u e s t i o n e " c r e a u n a i r r a g i o n e v o l e z o n a f r a n c a p e r i d i p e n d e n t i d i q u e l l ' e n t e i q u a l i - a d i s p e t t o d e g l i i n t e r e s s i p u b b l i c i c h e s o n o d e p u t a t i a g e s t i r e e d e l p a r a c a d u t e e c o n o m i c o c r e a t o d a l l e g a r a n z i e p u b b l i c h e d i c u i l ' e n t e s i a v v a l e - g o d o n o d i u n a s o s t a n z i a l e ' i m m u n i t à , c o n e v i d e n t e d i s p a r i t à d i t r a t t a m e n t o " p e r i d i p e n d e n t i . P e r l a g i u d i c e , s e c o n d o l a q u a l e i l d e c r e t o v i o l a l a d i r e t t i v a u n i o n a l e 2 0 1 4 / 2 4 s u g l i a p p a l t i p u b b l i c i , n e p p u r e i l r i f e r i m e n t o a l l a " c o m p l e s s i t à " d e l l ' a t t i v i t à d i o r g a n i z z a z i o n e d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i " a p p a r e i d o n e o a d i n t e g r a r e i l p r e s u p p o s t o d e l l a ' s t r a o r d i n a r i a n e c e s s i t à e d u r g e n z a ' , c h e p u r e s i a s s u m e n e l p r e a m b o l o d e l d e c r e t o " d e l g i u g n o 2 0 2 4 .