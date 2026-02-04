R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s e n z a d i I c e i n I t a l i a h a l ' o b i e t t i v o d i l e g i t t i m a r e l a s v o l t a a u t o r i t a r i a e r e p r e s s i v a d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p . L ' I c e d i i e r i n o n è q u e l l a d i o g g i c h e s c o r r a z z a c o m e u n a b a n d a d i a s s a s s i n i e t a g l i a g o l e , a c u i T r u m p h a a f f i d a t o i l m a n d a t o d i c o m p i e r e a s s a s s i n i a s a n g u e f r e d d o e a r r e s t a r e b a m b i n i " . L o h a d e t t o i n a u l a a l l a C a m e r a N i c o l a F r a t o i a n n i d o p o l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o s u l l ' I c e a M i l a n o - C o r t i n a . " S e l a s t a m p a r i p o r t a l a n o t i z i a c h e u n a b a n d a d i a s s a s s i n i a r r i v a n e l n o s t r o P a e s e m i p a r e l e g i t t i m o c h e s i e s p r i m a q u a l c h e o r d i n a t o e l e m e n t o d i p r e o c c u p a z i o n e . G l i i t a l i a n i n o n l i v o g l i o n o " , h a a g g i u n t o i l l e a d e r d i A V S .