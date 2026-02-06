M i l a n o , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - E ' t r a n s i t a t a a n c h e a S a n D o n a t o M i l a n e s e , s o t t o l a s e d e s t o r i c a d i E n i , l a F i a m m a O l i m p i c a d e i G i o c h i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . T r a i p r o t a g o n i s t i d i q u e s t o m o m e n t o s i m b o l i c o a n c h e G r a z i a F i m i a n i , D i r e c t o r R i s k M a n a g e m e n t I n t e g r a t o d i E n i , c h e h a p r e s o p a r t e a l p e r c o r s o c o m e t e d o f o r a p o r t a n d o l a F i a m m a e a c c e n d e n d o i l b r a c i e r e f i n a l e . “ È s t a t a u n ’ e m o z i o n e p i ù f o r t e d i q u a n t o p o t e s s i i m m a g i n a r e ” h a d i c h i a r a t o F i m i a n i . " C i s i a m o s e n t i t i p a r t e d i q u a l c o s a d i g r a n d e : s e n s o d i a p p a r t e n e n z a , s p i r i t o d i s q u a d r a e c o n d i v i s i o n e " . L a t a p p a d i S a n D o n a t o M i l a n e s e h a r a p p r e s e n t a t o l a c o n c l u s i o n e d i u n v i a g g i o c h e , a p a r t i r e d a l 6 d i c e m b r e , h a a t t r a v e r s a t o t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e c o i n v o l g e n d o 1 0 . 0 0 1 t e d o f o r i , t r a c u i o l t r e 4 0 0 p e r s o n e d i E n i e d e l l e s u e s o c i e t à , c h i a m a t e a r a p p r e s e n t a r e i v a l o r i d e l l o s p o r t n e i t e r r i t o r i i n c u i v i v o n o e l a v o r a n o . E n i p a r t e c i p a a i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i I n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 c o m e P r e m i u m P a r t n e r e P r e s e n t i n g P a r t n e r d e l V i a g g i o d e l l a F i a m m a , s o s t e n e n d o i v a l o r i d i u n i o n e , g i o c o d i s q u a d r a e i m p e g n o c o n d i v i s o c h e c a r a t t e r i z z a n o s i a l o s p o r t s i a i l l a v o r o q u o t i d i a n o d e l l ’ a z i e n d a . E n i c o n t r i b u i s c e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e i G i o c h i , a c o m i n c i a r e d a i c o m b u s t i b i l i : c o m p l e s s i v a m e n t e , o l t r e i l 9 0 % d e i c a r b u r a n t i c h e E n i , t r a m i t e E n i l i v e , f o r n i s c e p e r a l i m e n t a r e i G i o c h i è d e r i v a t o d a m a t e r i e p r i m e r i n n o v a b i l i . T r a q u e s t i , i l b i o c a r b u r a n t e d i e s e l H v o p u r o , c i o è n o n m i s c e l a t o c o n c a r b u r a n t i d i o r i g i n e f o s s i l e , c h e a l i m e n t a m e z z i d i t r a s p o r t o e g e n e r a t o r i d i e n e r g i a e l e t t r i c a .