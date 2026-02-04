M i l a n o , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - D a l l a s c u o l a a i G i o c h i o l i m p i c i e p a r a l i m p i c i i n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , c o n u n o b i e t t i v o c h i a r o : c o g l i e r e l ’ o p p o r t u n i t à d i u n a m a n i f e s t a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e p e r f a r n e o p p o r t u n i t à d i f o r m a z i o n e p e r i p r o f e s s i o n i s t i d e l f u t u r o s u s t r a t e g i e d i m a r k e t i n g e d i v e n d i t a , o s p i t a l i t à e t u r i s m o . E ' q u e s t a l a t r a i e t t o r i a d e l l e ' C o c a - C o l a h o r e c a m a s t e r c l a s s : v e r s o i G i o c h i o l i m p i c i i n v e r n a l i ' , u n c i c l o d i m a s t e r c l a s s g r a t u i t e r e a l i z z a t e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n J u n i o r a c h i e v e m e n t I t a l i a , c o n c l u s o s i c o n l ’ a s s e g n a z i o n e d i 1 0 b o r s e d i s t u d i o d a 4 . 0 0 0 e u r o e u n ’ e s p e r i e n z a e s c l u s i v a d i j o b s h a d o w i n g d u r a n t e i G i o c h i i n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , a s t r e t t o c o n t a t t o c o n i d i r i g e n t i d i C o c a - C o l a c o i n v o l t i n e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i u n o d e i p i ù g r a n d i e v e n t i a l i v e l l o g l o b a l e . ( V I D E O ) " I G i o c h i o l i m p i c i i n v e r n a l i s o n o m o l t o p i ù d i u n e v e n t o s p o r t i v o : s o n o u n ’ o c c a s i o n e p e r g e n e r a r e v a l o r e d u r a t u r o p e r l e p e r s o n e e p e r i t e r r i t o r i - a f f e r m a G i a n g i a c o m o P i e r i n i , c o r p o r a t e a f f a i r s & s u s t a i n a b i l i t y d i r e c t o r d i C o c a - C o l a H b c I t a l i a - . V o g l i a m o o f f r i r e a i g i o v a n i o p p o r t u n i t à r e a l i , s t r u m e n t i c o n c r e t i e v i s i o n i c a p a c i d i a v v i c i n a r l i a l m o n d o d e l l a v o r o i n m o d o c o n s a p e v o l e . C o n q u e s t o p r o g e t t o , c h e r i e n t r a n e l n o s t r o p r o g r a m m a i n t e r n a z i o n a l e # Y o u t h E m p o w e r e d , v o g l i a m o n u t r i r e u n r a p p o r t o d i r e t t o c o n g l i s t u d e n t i , r a c c o n t a r e l a n o s t r a e s p e r i e n z a e i n v e s t i r e s u i t a l e n t i d i d o m a n i , p e r c h é q u e s t o s i g n i f i c a c o s t r u i r e u n ’ e r e d i t à p o s i t i v a p e r l a f i l i e r a e p e r i l P a e s e " . I l p r o g e t t o s i i n s e r i s c e n e l p i ù a m p i o p r o g r a m m a # Y o u t h E m p o w e r e d d i C o c a - C o l a H b c , a t t r a v e r s o c u i l ’ a z i e n d a h a l ’ o b i e t t i v o d i i s p i r a r e , f o r m a r e e a c c o m p a g n a r e i g i o v a n i d a i 1 6 a i 3 0 a n n i d a l m o n d o d e l l a s c u o l a a l m e r c a t o d e l l a v o r o , f o r n e n d o s e r v i z i d i o r i e n t a m e n t o , m a s t e r c l a s s , m e n t o r s h i p e b o r s e d i s t u d i o p e r c o s t r u i r e u n p e r c o r s o p r o f e s s i o n a l e s o l i d o e c o n s a p e v o l e . # Y o u t h E m p o w e r e d h a c o i n v o l t o o l t r e 1 m i l i o n e d i s t u d e n t i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e , i n I t a l i a , p i ù d i 3 0 0 . 0 0 0 r a g a z z i d a l 2 0 1 8 . " L a c o l l a b o r a z i o n e t r a J u n i o r a c h i e v e m e n t I t a l i a e C o c a - C o l a H b c I t a l i a - s o t t o l i n e a M i r i a m C r e s t a , c e o d i J u n i o r a c h i e v e m e n t I t a l i a - n a s c e e c r e s c e n e l t e m p o p e r c h é f o n d a t a s u u n a v i s i o n e c o n d i v i s a , q u e l l a d i i n v e s t i r e n e l l a f o r m a z i o n e c o m e l e v a c o n c r e t a d i f u t u r o . A t t r a v e r s o u n c i c l o d i m a s t e r c l a s s d e d i c a t e e i n i z i a t i v e c o m e q u e s t e , v o g l i a m o o f f r i r e a i r a g a z z i s t r u m e n t i r e a l i p e r o r i e n t a r s i e v a l o r i z z a r e i l p r o p r i o p o t e n z i a l e . M e t t e r e a d i s p o s i z i o n e 1 0 b o r s e d i s t u d i o , i n s i e m e a u n ’ e s p e r i e n z a c o n c r e t a d i j o b s h a d o w i n g , è u n g e s t o c h e p a r l a d i f i d u c i a n e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . È q u e s t o i l s e n s o d i u n a p p r o c c i o f o r m a t i v o a b i l i t a n t e , c a p a c e d i a c c e n d e r e t a l e n t i e c o n s a p e v o l e z z a a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a s c u o l a , i m p r e s e e n o n p r o f i t " . A r e n d e r e t a n g i b i l e q u e s t o i m p e g n o è a n c h e q u a n t o a v v e n u t o o g g i , c o n u n a t a p p a s i m b o l i c a d e l v i a g g i o d e l l a F i a m m a o l i m p i c a p r e s s o l ’ I t i G u g l i e l m o M a r c o n i d i D a l m i n e , i n p r o v i n c i a d i B e r g a m o , t r a l e 1 0 m i g l i o r i s c u o l e a l m o n d o s e c o n d o i l ' W o r l d ’ s b e s t s c h o o l p r i z e s ' n e l l a c a t e g o r i a ' I n n o v a z i o n e ' e u n a d e l l e o l t r e 1 0 0 s c u o l e c o i n v o l t e n e l p r o g r a m m a # Y o u t h E m p o w e r e d n e l 2 0 2 5 . U n m o m e n t o a d a l t o v a l o r e e d u c a t i v o c h e h a p o r t a t o i v a l o r i o l i m p i c i d i r e t t a m e n t e t r a i b a n c h i d i s c u o l a , o f f r e n d o a g l i s t u d e n t i u n ’ o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o s u i m p e g n o , r e s p o n s a b i l i t à e f u t u r o p r o f e s s i o n a l e .