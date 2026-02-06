R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e C o c a - C o l a s i a m o p r e s e n t i i n I t a l i a d a q u a s i 1 0 0 a n n i . N e l 1 9 2 7 a b b i a m o i n i z i a t o a p r o d u r r e q u i e a n c o r a o g g i l o f a c c i a m o a t t r a v e r s o s e t t e s t a b i l i m e n t i , d a N o r d a S u d , i n t u t t a I t a l i a . D u e i m p i a n t i s o n o p i ù v i c i n i a l n o s t r o c u o r e : q u e l l o d i N o g a r a , d a d o v e a r r i v e r a n n o t u t t i i p r o d o t t i c h e s a r a n n o p r e s e n t i n e l l e l o c a t i o n d i g a r a , e G a g l i a n i c o , c h e i n v e c e è l o s t a b i l i m e n t o c h e p r o d u r r à l e c o n f e z i o n i i n P e t 1 0 0 % r i c i c l a t o c h e p o i s a r a n n o p r e s e n t i n e l l e s e d i d i g a r a " . S o n o l e p a r o l e d i C r i s t i n a C a m i l l i , d i r e t t o r e C o m u n i c a z i o n e , R e l a z i o n i I s t i t u z i o n a l i e S o s t e n i b i l i t à d i C o c a - C o l a I t a l i a , a l l ’ i n c o n t r o s t a m p a o r g a n i z z a t o p e r p r e s e n t a r e T h e P e a k , l a s t r u t t u r a d i 9 0 0 m q i n s t a l l a t a d a v a n t i a l C a s t e l l o S f o r z e s c o a M i l a n o . U n l u o g o d o v e l o s p i r i t o o l i m p i c o e p a r a l i m p i c o p r e n d e v i t a . T h e P e a k è p r e s e n t e a n c h e a C o r t i n a e a L i v i g n o . N e l l a c i t t à m e n e g h i n a " i l p a d i g l i o n e s a r à l o s p a z i o d o v e o s p i t e r e m o t u t t e l e p e r s o n e c h e t r a n s i t e r a n n o d a M i l a n o i n o c c a s i o n e d e i G i o c h i O l i m p i c i . L ' o b i e t t i v o p r i n c i p a l e è c e r c a r e d i a v v i c i n a r e l e p e r s o n e a i v a l o r i d e l l e O l i m p i a d i . U n ’ o c c a s i o n e p e r a c c e l e r a r e i l n o s t r o p e r c o r s o d i s o s t e n i b i l i t à - d i c e C a m i l l i - I m a t e r i a l i d e l p a d i g l i o n e v e r r a n n o p o i r i u t i l i z z a t i a f i n e v i t a e a l s u o i n t e r n o a b b i a m o l a p o s s i b i l i t à d i c o m u n i c a r e i l c o n c e t t o d i s o s t e n i b i l i t à a n c h e c o n u n s e m p l i c e g e s t o : t u t t i q u e l l i c h e e n t r e r a n n o q u i p o t r a n n o a v e r e u n a p i c c o l a l a t t i n a d i C o c a - C o l a o d i C o c a - C o l a Z e r o , m a v e r r à r i c o r d a t o l o r o c h e è m o l t o i m p o r t a n t e , d o p o a v e r c o n s u m a t o i l p r o d o t t o , d a r e u n a n u o v a v i t a a l l ' a l l u m i n i o " . E l o p o t r a n n o f a r e l a s c i a n d o l a l a t t i n a i n u n a z o n a a p p o s i t a m e n t e a l l e s t i t a p e r l a r a c c o l t a d e s t i n a t a a l r i c i c l o . U n a p p r o c c i o c h e r i c h i a m a q u e l l o a d o t t a t o d a C o c a - C o l a n e l l e s e d i d i g a r a : " T u t t i i n o s t r i p r o d o t t i s a r a n n o o f f e r t i i n b o t t i g l i e d i P e t a l 1 0 0 % r i c i c l a t o " , e v i d e n z i a C a m i l l i , c h e s i s o f f e r m a p o i s u l l e s t r a t e g i e d i c o m u n i c a z i o n e d e d i c a t e a l c o r r e t t o a v v i o a l r i c i c l o . " C i s a r à u n ' a t t i v i t à d i c o m u n i c a z i o n e , n e l l a c i t t à d i M i l a n o e a l i v e l l o n a z i o n a l e , p e r s e n s i b i l i z z a r e s u l l a r e s p o n s a b i l i t à d i f a r f a r e l ' u l t i m o m i g l i o a l l e b o t t i g l i e a f f i n c h é p o s s a n o a v e r e u n ' a l t r a v i t a " , c o n c l u d e .