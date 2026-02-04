R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " E ' i n a c c e t t a b i l e c h e u n c o r p o d i p o l i z i a f e d e r a l e s t r a n i e r o p o s s a o p e r a r e s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o c o n i l v o s t r o p l a u s o " . L o h a d e t t o C h i a r a B r a g a , i n a u l a a l l a C a m e r a , d o p o l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o s u l l ' I c e a M i l a n o - C o r t i n a . " N o i c o n q u e l l a s t o r i a d i v i o l e n z a e s o p r u s i s u i p i ù f r a g i l i n o n v o g l i a m o a v e r e n u l l a a c h e f a r e " , h a s o t t o l i n e a t o l a c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a , s p i e g a n d o : " U s a t e l ' e m e r g e n z a s i c u r e z z a c o n t r o o g n i l o g i c a p e r c h é s e r v e p e r a u m e n t a r e l a v o s t r a p r o p a g a n d a " .