R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - N e l c o n t e s t o d e i G i o c h i O l i m p i c i i n v e r n a l i d i M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 , e v e n t o c h e i n t r e c c i a s p o r t , s o s t e n i b i l i t à e i n n o v a z i o n e , G r u p p o S a v i o l a c o n t r i b u i s c e a l l ’ a r r e d a m e n t o d e l l e f o r e s t e r i e d e l l ’ A l t a V a l t e l l i n a a t t r a v e r s o l ’ a l l e s t i m e n t o d e l l e a r e e d i a c c o g l i e n z a d i B o r m i o , L i v i g n o , S a n R o c c o e T r e p a l l e ( i n p r o v i n c i a d i S o n d r i o ) , d e s t i n a t e a l p e r s o n a l e s a n i t a r i o . G r a z i e a l l ’ u t i l i z z o d e l ' P a n n e l l o E c o l o g i c o ' - f a s a p e r e l ' a z i e n d a i n u n a n o t a - p r o d o t t o a l 1 0 0 % d a l e g n o r i c i c l a t o e i n t e r a m e n t e M a d e i n I t a l y , l ’ i n t e r i o r d e s i g n s e g u e i p r i n c i p i d e l l ’ a r c h i t e t t u r a s o s t e n i b i l e , p r i v i l e g i a n d o s o l u z i o n i p r o g e t t a t e p e r e s s e r e r i u t i l i z z a t e a l t e r m i n e d e i G i o c h i . U n a p p r o c c i o c i r c o l a r e c h e p e r m e t t e d i p r o l u n g a r e l a v i t a d e l l e s t r u t t u r e , r i d u r r e g l i s p r e c h i e v a l o r i z z a r e a l m a s s i m o l e r i s o r s e i m p i e g a t e , i n p i e n a c o e r e n z a c o n l a f i l o s o f i a d e l G r u p p o . L ’ a l l e s t i m e n t o d e g l i a m b i e n t i a b i t a t i v i è f r u t t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e d i G r u p p o S a v i o l a c o n M i s s a g l i a S r l , r e a l t à d i L i s s o n e ( M B ) , r e s p o n s a b i l e d e l l o s v i l u p p o , d e l l a p r o g e t t a z i o n e e d e l l ’ i n s t a l l a z i o n e d e g l i s p a z i . I l p r o g e t t o è p o i s t a t o r e a l i z z a t o d a S 7 5 S p a , p r o d u t t o r e d e g l i a r r e d i r e a l i z z a t i , u t i l i z z a n d o i d e c o r a t i v i S a v i o l a . L ’ i m p i e g o d e l l e g n o r i g e n e r a t o S a v i o l a h a i n o l t r e p e r m e s s o d i r i s p a r m i a r e 1 0 3 a l b e r i . “ E s s e r e p a r t e d e l l e O l i m p i a d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 r a p p r e s e n t a p e r n o i n o n s o l o u n o r g o g l i o , m a a n c h e u n a r e s p o n s a b i l i t à . P o r t i a m o n e l l ’ A l t a V a l t e l l i n a u n m o d e l l o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e e d i u p c y c l i n g c h e d a o l t r e 3 0 a n n i g u i d a l e n o s t r e s c e l t e i n d u s t r i a l i . S a p e r e c h e a n c h e d o p o l e o l i m p i a d i r e s t e r a n n o d i s p o n i b i l i a m b i e n t i r e a l i z z a t i c o n m a t e r i a l i s o s t e n i b i l i e d i a l t a q u a l i t à i t a l i a n a è p e r n o i m o t i v o d i g r a n d e s o d d i s f a z i o n e . Q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e d i m o s t r a c h e l a s o s t e n i b i l i t à è s e m p r e p i ù u n v a n t a g g i o c o m p e t i t i v o : u n ’ o p p o r t u n i t à p e r c r e a r e v a l o r e , i n n o v a z i o n e e b e l l e z z a ” , d i c e A l e s s a n d r o S a v i o l a , p r e s i d e n t e d i G r u p p o S a v i o l a .