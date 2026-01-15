M i l a n o , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o 7 a n n i , l e m i e s o n o l a c r i m e d i g i o i a p e r c h é i l f a t t o n o n s u s s i s t e . H o s e m p r e d i m o s t r a t o f i n d a l p r i m o g i o r n o d i e s s e r e i n n o c e n t e , s o n o i n n o c e n t e e c o n t i n u e r ò a r i b a d i r l o a n c h e i n C a s s a z i o n e : n o n h o m a i p r e s o u n e u r o , h o s e r v i t o i l m i o P a e s e d i c u i s o n o o r g o g l i o s a e l a d i m o s t r a z i o n e c h e n o n c ' è m a i s t a t a c o r r u z i o n e " . L o a f f e r m a l ' e x e u r o p a r l a m e n t a r e L a r a C o m i a l t e r m i n e d e l p r o c e s s o d ' a p p e l l o c h e h a v i s t o c a d e r e l ' a c c u s a d i c o r r u z i o n e , n e l l ' i n c h i e s t a n o t a c o m e ' M e n s a d e i p o v e r i ' , e h a p o r t a t o l a c o n d a n n a a u n a n n o ( d a 4 a n n i e 2 i n p r i m o g r a d o ) p e r u n s i n g o l o e p i s o d i o d i t r u f f a a i d a n n i d e l l ' U n i o n e e u r o p e a . L ' e x e s p o n e n t e d i F o r z a I t a l i a n o n n a s c o n d e c h e c ' è " u n p o ' d i a m a r o i n b o c c a d o p o 7 a n n i e d o p o u n a p r i m a c o n d a n n a d i 4 a n n i e 2 m e s i . S o n o s t a t i 7 a n n i d i f f i c i l i e s o n o r i m a s t i g l i a m i c i v e r i . P i ù u n o è i n n o c e n t e . . . l a r a b b i a c h e h o d e n t r o n e s s u n o l a p u ò i m m a g i n a r e . G r a z i e a i m i e i a v v o c a t i c h e m i s o n o s t a t i v i c i n i , s i a m o u n a s q u a d r a , A n t o n i o B a n a , G i a n l u c a V a r r a s o . . . . " . A c h i l e c h i e d e s e p e n s a d i t o r n a r e a f a r e p o l i t i c a , L a r a C o m i r e p l i c a : " F i n i a m o c o n l a C a s s a z i o n e e . . . q u e s t o è a n c h e u n m i o m e s s a g g i o a g l i e l e t t o r i c h e h a n n o c r e d u t o i n m e e m i h a n n o v o t a t o l o s t e s s o , g r a z i e a g l i e l e t t o r i c h e m i d i e d e r o f i d u c i a n e l 2 0 1 9 " .