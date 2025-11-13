M i l a n o , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a C a s s a z i o n e , c o n u n s e c o n d o p r o v v e d i m e n t o s u l l ' i n c h i e s t a r e l a t i v a a l l ' u r b a n i s t i c a m e n e g h i n a , h a " a n n u l l a t o " l e m i s u r e i n t e r d i t t i v e p e r G i a n c a r l o T a n c r e d i e x a s s e s s o r e d e l C o m u n e d i M i l a n o , p e r l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l p a e s a g g i o G i u s e p p e M a r i n o n i e p e r i l m a n a g e r F e d e r i c o P e l l a . L a S u p r e m a C o r t e h a a c c o l t o i r i c o r s i d e l l e d i f e s e e h a a z z e r a t o q u a l s i a s i m i s u r a n e i c o n f r o n t i d e i t r e f i n i t i a l c e n t r o d e l l ' i n d a g i n e c h e a v a v a p o r t a t o , l a s c o r s a e s t a t e , a d a l c u n e m i s u r e c a u t e l a r i . B i s o g n e r à a t t e n d e r e l e m o t i v a z i o n i p e r c h i a r i r e s e a l l a b a s e d e l l a d e c i s i o n e c i s i a u n a q u e s t i o n e l e g a t a a l l e e s i g e n z e c a u t e l a r i o i n v e c e u n a l e t t u r a d i v e r s a d e l l ' i m p i a n t o a c c u s a t o r i o . S t a m a n e , c o n u n a l t r o d i s p o s i t i v o , l a C a s s a z i o n e h a s a n c i t o " l ' i n a m m i s s i b i l i t à " d e l r i c o r s o d e l l a P r o c u r a p e r l ' i m m o b i l i a r i s t a M a n f r e d i C a t e l l a , l ' a r c h i t e t t o e c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e P a e s a g g i o d e l C o m u n e d i M i l a n o A l e s s a n d r o S c a n d u r r a e d e l c o s t r u t t o r e A n d r e a B e z z i c c h e r i ( l ’ u n i c o a l l o r a f i n i t o i n c a r c e r e ) .