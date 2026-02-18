M i l a n o , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a G a l l e r i a V i t t o r i o E m a n u e l e I I s p i n g e l e e n t r a t e c o r r e n t i d e l C o m u n e d i M i l a n o . G l i i n t r o i t i d a i c a n o n i d i c o n c e s s i o n e h a n n o s u p e r a t o g l i 8 0 m i l i o n i d i e u r o a n n u i : l a s t i m a 2 0 2 6 è p a r i a 8 3 , 5 m i l i o n i c o n p r o i e z i o n e v e r s o q u o t a 8 5 m i l i o n i . U n n o t e v o l e i n c r e m e n t o d a g l i a n n i p r e c e d e n t i , n e l 2 0 2 1 g l i i n t r o i t i s i a t t e s t a v a n o i n t o r n o a i 5 3 m i l i o n i . L ' i n c r e m e n t o h a s u p e r a t o i 3 0 m i l i o n i i n q u a t t r o a n n i ( + 5 8 % ) . " U n a v a l o r i z z a z i o n e c o s ì f o r t e d e l p a t r i m o n i o i m m o b i l i a r e è i l r i s u l t a t o d e l l a s t r a t e g i a d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e c h e s i è a f f i d a t a i n p i e n a t r a s p a r e n z a a b a n d i p u b b l i c i a p e r t i a l m e r c a t o d i b r a n d i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i d i e c c e l l e n z a , p u r r i s p e t t a n d o i l m i x m e r c e o l o g i c o d e l c o m p a r t o m o n u m e n t a l e " h a c o m m e n t a t o l ’ a s s e s s o r e a l B i l a n c i o , D e m a n i o e P i a n o s t r a o r d i n a r i o C a s a , E m m a n u e l C o n t e . " U n a s t r a t e g i a – c o n t i n u a l ' a s s e s s o r e – c h e c o n s e n t e d i g e n e r a r e r i s o r s e s t r u t t u r a l i p e r i l b i l a n c i o d e l c o m u n e s e n z a a u m e n t a r e l a p r e s s i o n e f i s c a l e , c o n t r i b u e n d o a l l a s o s t e n i b i l i t à d e l l a s p e s a c o r r e n t e i n u n c o n t e s t o d i s t a g n a z i o n e d e l l e e n t r a t e t r i b u t a r i e e a u m e n t o d e l l a d o m a n d a d i s e r v i z i " . L ’ a u m e n t o d e i c a n o n i r e g i s t r a t o n e l m a n d a t o c o i n c i d e c o n l ’ i n c r e m e n t o d e l l e r i s o r s e d e s t i n a t e a l w e l f a r e c i t t a d i n o . " M i l a n o c r e s c e – a f f e r m a C o n t e – q u a n d o i l m e r c a t o c r e a v a l o r e e i l p u b b l i c o l o t r a s f o r m a i n c o e s i o n e . L a G a l l e r i a r a p p r e s e n t a q u e s t o e q u i l i b r i o " . I l r i s u l t a t o o t t e n u t o n e l m a n d a t o d e r i v a d a l l ’ a t t i v i t à d e l D e m a n i o : i n q u a t t r o a n n i s o n o s t a t i f i r m a t i 4 0 c o n t r a t t i , c o n c l u s i 1 0 b a n d i e a p e r t i d u e , t u t t e l e 5 2 i n s e g n e d e l l a G a l l e r i a a s s e g n a t e a l m e n o f i n o a l 2 0 3 0 . L ’ e s t e n s i o n e d e l l ’ a s t a a r i l a n c i a l l ’ i n t e r o c o m p l e s s o m o n u m e n t a l e h a r a f f o r z a t o l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e g a r e e i v a l o r i c o n c e s s o r i . T r a l e a g g i u d i c a z i o n i r e c o r d , l ’ e x s p a z i o S w a r o v s k i a s s e g n a t o n e l 2 0 2 4 a T i f f a n y & C o . a o l t r e 2 0 . 6 0 0 e u r o / m q a n n u i . L a s t r a t e g i a d i v a l o r i z z a z i o n e i n c l u d e l ’ u t i l i z z o d e i p i a n i s u p e r i o r i e d e g l i s p a z i s o t t e r r a n e i p e r n u o v e f u n z i o n i c u l t u r a l i e c o m m e r c i a l i . I l m o d e l l o i n t e g r a a t t r a t t i v i t à i n t e r n a z i o n a l e , t u t e l a d e l l e i n s e g n e s t o r i c h e e f i n a l i t à p u b b l i c a , c o n f i g u r a n d o i l p a t r i m o n i o i m m o b i l i a r e c o m e l e v a s t a b i l e d i f i n a n z a l o c a l e . " N o n s i t r a t t a s o l o d i u n a p e r f o r m a n c e i m m o b i l i a r e . E ’ i l r i s u l t a t o d i q u a t t r o a n n i d i l a v o r o s i s t e m a t i c o e d i u n a s c e l t a p r e c i s a : i l p a t r i m o n i o p u b b l i c o c o m e l e v a s t r a t e g i c a p e r f i n a n z i a r e s e r v i z i . M i l a n o n o n s c e g l i e t r a a t t r a t t i v i t à e i n c l u s i o n e : l e t i e n e i n s i e m e " c o n c l u d e C o n t e .