M i l a n o , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " M e s i f a , a g i u g n o , d o p o u n c o n c e r t o c h e h o f a t t o a S e s t o S a n G i o v a n n i , m i s o n o e n t r a t i i l a d r i i n c a s a i n C a l o l z i o c o r t e . H o t r a t t e n u t o i l a d r i e i n s e g u i t o g l i s t e s s i m i h a n n o d e n u n c i a t o p e r s e q u e s t r o d i p e r s o n a . I n c a s a h o m o l t i m o n i l i d i v a l o r e . I n d o s s o s e m p r e u n a c o l l a n a d a l v a l o r e d i p i ù d i 2 0 0 . 0 0 0 e u r o . I e r i s o n o v e n u t o a s u o n a r e a M i l a n o e a m i a t u t e l a h o l a s c i a t o l ' a r m a i n h o t e l . Q u e l l ' a r m a n o n h o n e a n c h e v e r a , è u n a s c a c c i a c a n i . È s t a t a m o d i f i c a t a . N o n a v e v o l a s i c u r e z z a e d e r o l i c o n u n a r a g a z z a . H o p r e f e r i t o t e n e r m i u n ' a r m a c h e a v e r e p a u r a d i e s s e r e d e r u b a t o " . C o n q u e s t e p a r o l e i l t r a p p e r B a b y G a n g , a l l ' a n a g r a f e Z a c c a r i a M o u h i b , s i è d i f e s o n e l l ' i n t e r r o g a t o r i o d i g a r a n z i a - a v v e n u t o i e r i v e n e r d ì 1 2 s e t t e m b r e a S a n V i t t o r e - d a l l ' a c c u s a d i p o s s e s s o d i a r m a c l a n d e s t i n a e r i c e t t a z i o n e . U n a d i f e s a a c u i l a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i d i M i l a n o F i a m m e t t a M o d i c a n o n h a c r e d u t o e c h e o r a c o s t a a l v e n t i q u a t t r e n n e i l c a r c e r e . " H o t e n u t o l ' a r m a n e l p o s t o d o v e a v e v o l e c o s e d i v a l o r e . T r a l ' a l t r o i n c a s a a v e v o u n a r a g a z z a c h e n o n s a p e v o c h i f o s s e . P i ù c h e a l t r o e r o p r e o c c u p a t o p e r l a c o l l a n a p e r c h é f a r e b b e r o d i t u t t o p e r a v e r l a . T e n e v o l ' a r m a p e r r a g i o n i d i t u t e l a p e r s o n a l e " a g g i u n g e . " L ' a r m a c e l ' a v e v o d a u n b e l p o ' , l ' a v e v o n a s c o s t a s o t t o u n m a c c h i n a r i o d i u n a f a b b r i c a l ì . D i f a t t i s i e r a t u t t a a r r u g g i n i t a . P o i l ' h o l a s c i a t a p r e s s o l ' h o t e l , h o f a t t o i l c o n c e r t o e p o i s o n o r i t o r n a t o i n h o t e l " c o n c l u d e i l g i o v a n e t r a p p e r . S u l l e a r m i s e q u e s t r a t e - l a p i s t o l a n e l l ' a l b e r g o d i M i l a n o e a l t r e d u e p i s t o l e t r o v a t e n e l l a s u a a b i t a z i o n e n e l L e c c h e s e - s o n o i n c o r s o a c c e r t a m e n t i .