M i l a n o , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A l i r e z a R o o d s a r i , l ' i m p r e n d i t o r e i r a n i a n o a r r e s t a t o a s e t t e m b r e p e r m a l t r a t t a m e n t i e l e s i o n i a g g r a v a t e n e i c o n f r o n t i d e l l a s u a e x c o m p a g n a , l ' a v v o c a t e s s a S o l a n g e M a r c h i g n o l i , v a i n c a r c e r e . L o h a d e c i s o i l g i p d i M i l a n o R o b e r t o C r e p a l d i c h e h a d e c i s o d i a g g r a v a r e l a m i s u r a d e i d o m i c i l i a r i d o p o c h e l ' u o m o h a c o n t i n u a t o a n o n r i s p e t t a r e l e p r e s c r i z i o n i . E r a s t a t a l a s t e s s a d o n n a , n e l l a d e n u n c i a e p o i i n d i v e r s e i n t e r v i s t e , a r a c c o n t a r e l e v i o l e n z e s u b i t e e c e r t i f i c a t e , l ' u l t i m a l a s c o r s a e s t a t e q u a n d o l ' e x l ' a v e v a c o l p i t a a l v o l t o , c a u s a n d o l e f r a t t u r e a l l a m a n d i b o l a g i u d i c a t e g u a r i b i l i c o n u n a p r o g n o s i d i 4 0 g i o r n i .