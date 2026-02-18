R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L e O n g c i h a n n o a v v e r t i t o c h e i l c i c l o n e p o t r e b b e a v e r s p a z z a t o v i a m i l l e p e r s o n e c h e s t a v a n o a t t r a v e r s a n d o i l M e d i t e r r a n e o . S o n o p e r s o n e c h e m e r i t a n o d i e s s e r e r i t r o v a t e , m e r i t a n o d i e s s e r e r i c o r d a t e , s o n o e s s e r i u m a n i , n o n c e l o d i m e n t i c h i a m o , p e r c h é s a p p i a m o c h e i n q u e s t e s t e s s e o r e i l m a r e p u r t r o p p o s t a a n c h e r e s t i t u e n d o d e i c o r p i . E c c o , s e q u e l l i s o n o d a v v e r o i n u m e r i d i v i t t i m e d i c u i p a r l i a m o , s i a m o d a v a n t i a l l a p i ù g r a n d e t r a g e d i a d e l M e d i t e r r a n e o , c h e d i t r a g e d i e p u r t r o p p o n e h a c o n o s c i u t e t a n t e . P e r c u i c i t e n e v o a n c h e a p a r l a r e d i q u e s t o , p e r c h é c r e d o c h e d i q u e s t o n o n s i s t i a p a r l a n d o a b b a s t a n z a i n q u e s t o P a e s e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a S i d e r n o .