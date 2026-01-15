B r u x e l l e s , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - G l i a t t r a v e r s a m e n t i i r r e g o l a r i d e l l e f r o n t i e r e e s t e r n e d e l l ' U e s o n o c a l a t i n e l 2 0 2 5 a c i r c a 1 7 8 m i l a n e l l ' i n t e r a U n i o n e ( - 2 6 % r i s p e t t o a l 2 0 2 4 ) , m a s o n o r i m a s t i c o m p l e s s i v a m e n t e i n l i n e a c o n i l i v e l l i d e l l ' a n n o s c o r s o l u n g o l a r o t t a d e l M e d i t e r r a n e o C e n t r a l e , c h e p o r t a a l l e c o s t e i t a l i a n e , a q u o t a 6 6 . 3 2 8 ( - 1 % ) . L o c o m u n i c a F r o n t e x . L e p a r t e n z e d a l l a L i b i a r e s t a n o u n " f a t t o r e c h i a v e " p e r i m o v i m e n t i m i g r a t o r i v e r s o l ' I t a l i a , n o t a l ' a g e n z i a U e . ( s e g u e )