M i l a n o , 4 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l m i e l o m a s i p u ò c o m b a t t e r e a n c h e a t a v o l a . U n o n u o v o s t u d i o i n t e r n a z i o n a l e g u i d a t o d a l g r u p p o d i M a t t e o B e l l o n e , r e s p o n s a b i l e d e l l ' U n i t à d i I m m u n o l o g i a c e l l u l a r e d e l l ' I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o , e d a U r v i A . S h a h , e m a t o l o g a - o n c o l o g a d e l M e m o r i a l S l o a n K e t t e r i n g C a n c e r C e n t e r d i N e w Y o r k , s u g g e r i s c e c h e " u n a d i e t a r i c c a d i f i b r e e b a s a t a s u a l i m e n t i v e g e t a l i p u ò m o d i f i c a r e " i n p o s i t i v o " a l c u n i d e i m e c c a n i s m i b i o l o g i c i i n g r a d o d i r i t a r d a r e l a p r o g r e s s i o n e v e r s o i l m i e l o m a m u l t i p l o " . G l i a u t o r i d e l l a v o r o , p u b b l i c a t o s u ' C a n c e r D i s c o v e r y ' , i n d i c a n o c h e " i n t e r v e n i r e s u l l ' a l i m e n t a z i o n e p u ò t r a s f o r m a r s i i n u n ' i n t e r r u t t o r e b i o l o g i c o ' c a p a c e d i i n f l u e n z a r e m e t a b o l i s m o , i m m u n i t à e f l o r a b a t t e r i c a i n t e s t i n a l e " . " P e r l a p r i m a v o l t a a b b i a m o d i m o s t r a t o c h e u n i n t e r v e n t o n u t r i z i o n a l e s t r u t t u r a t o p u ò i n c i d e r e s u i m e c c a n i s m i a l l a b a s e d e l l a p r o g r e s s i o n e d e l m i e l o m a " , s p i e g a B e l l o n e . " L a m a g g i o r p a r t e d e i p a z i e n t i c h e p r e s e n t a n o c o n d i z i o n i p r e - m i e l o m a t o s e - a g g i u n g e S h a h - v e n g o n o s e m p l i c e m e n t e m o n i t o r a t i e q u e s t o p u ò g e n e r a r e m o l t a a n s i a . I l n o s t r o s t u d i o è i l p r i m o a d i m o s t r a r e c h e u n ' a l i m e n t a z i o n e r i c c a d i f i b r e e p r e v a l e n t e m e n t e v e g e t a l e p u ò m i g l i o r a r e l a s a l u t e d e l l ' i n t e s t i n o , i l m e t a b o l i s m o e l a f u n z i o n e i m m u n i t a r i a i n q u e s t i p a z i e n t i , e p o t r e b b e c o n t r i b u i r e a r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e v e r s o i l m i e l o m a . S a p e r e c h e u n s e m p l i c e c a m b i a m e n t o a l i m e n t a r e a b a s s o r i s c h i o p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a p u ò e s s e r e d a v v e r o i n c o r a g g i a n t e . I l m i e l o m a m u l t i p l o - r i c o r d a n o d a l l ' I r c c s d e l G r u p p o S a n D o n a t o - è u n t u m o r e d e l s a n g u e c h e c o l p i s c e o g n i a n n o p i ù d i 1 6 0 m i l a p e r s o n e n e l m o n d o e c i r c a 5 m i l a i n I t a l i a . Q u a s i s e m p r e n a s c e d a d u e c o n d i z i o n i p r e c a n c e r o s e , M g u s ( g a m m o p a t i a m o n o c l o n a l e d i s i g n i f i c a t o i n c e r t o ) e S m m ( m i e l o m a m u l t i p l o a s i n t o m a t i c o ) , c h e i n t e r e s s a n o o l t r e i l 5 % d e l l a p o p o l a z i o n e s o p r a i 5 0 a n n i . S o n o s t a t i d e f i n i t i ' s t a t i d i a t t e s a b i o l o g i c a ' p e r c h é n o n p r o v o c a n o s i n t o m i , m a p o s s o n o e v o l v e r e n e l c o r s o d e g l i a n n i i n u n m i e l o m a c o n c l a m a t o . C a p i r e c o m e r a l l e n t a r e q u e s t a e v o l u z i o n e è u n a d e l l e s f i d e p i ù u r g e n t i d e l l a r i c e r c a e m a t o l o g i c a . G i à n e l 2 0 1 8 i l g r u p p o d i B e l l o n e a v e v a f i r m a t o u n a d e l l e p r i m e s c o p e r t e c h e c o l l e g a v a n o i l m i c r o b i o m a i n t e s t i n a l e a l l a p r o g r e s s i o n e d e l m i e l o m a . A l l ' e p o c a , l o s t u d i o m o s t r ò c o m e d e t e r m i n a t i b a t t e r i f o s s e r o i n g r a d o d i a l i m e n t a r e p r o c e s s i i n f i a m m a t o r i e i m m u n i t a r i c h e a c c e l e r a n o l a m a l a t t i a . Q u e l l a v o r o h a g e t t a t o i l s e m e p e r l ' i n t e r o f i l o n e d i r i c e r c a : " S e i l m i c r o b i o m a p u ò s p i n g e r e l a m a l a t t i a i n a v a n t i , f o r s e p u ò a n c h e f r e n a r l a " , è l ' i n t u z i o n e d a c u i è n a t o i l n u o v o s t u d i o c h e h a v i s t o s c i e n z a c l i n i c a e b i o l o g i a s p e r i m e n t a l e c o n v e r g e r e s u u n ' u n i c a d o m a n d a : p u ò l a d i e t a d i v e n t a r e u n o s t r u m e n t o t e r a p e u t i c o ? L a s p e r i m e n t a z i o n e c l i n i c a d e n o m i n a t a ' N u t r i v e n t i o n ' , m o n o c e n t r i c a e a b r a c c i o s i n g o l o , g u i d a t a d a S h a h a l M e m o r i a l S l o a n K e t t e r i n g , h a c o i n v o l t o 2 3 p e r s o n e c o n M g u s e S m m e c o n u n i n d i c e d i m a s s a c o r p o r e a e l e v a t o , c h e p e r 1 2 s e t t i m a n e h a n n o s e g u i t o u n a d i e t a r i c c a d i f i b r e e a p r e v a l e n z a v e g e t a l e s e n z a a l c u n a r e s t r i z i o n e c a l o r i c a . L ' o b i e t t i v o n o n e r a m a n g i a r e m e n o , m a m a n g i a r e d i v e r s a m e n t e , p r i v i l e g i a n d o f r u t t a , v e r d u r a , l e g u m i , c e r e a l i i n t e g r a l i . C o n t r a r i a m e n t e a q u a n t o r i t e n u t o f i n o r a - s o t t o l i n e a n o g l i a u t o r i - l o s t u d i o h a d i m o s t r a t o c h e u n a d i e t a r i c c a d i f i b r e n o n s o l o è s o s t e n i b i l e , m a p r o v o c a a n c h e f a s t i d i l i m i t a t i e b e n t o l l e r a t i . U n r i s u l t a t o c h e h a c o n v i n t o o l t r e i l 7 0 % d e i p a z i e n t i a p r o s e g u i r e i l n u o v o r e g i m e d i e t e t i c o b e n o l t r e l e 1 2 s e t t i m a n e . I d a t i , o t t e n u t i g r a z i e a n c h e a u n d i a r i o a l i m e n t a r e c o m p i l a t o d a i p a r t e c i p a n t i a l l o s t u d i o - r i f e r i s c e u n a n o t a d e l S a n R a f f a e l e d i M i l a n o - h a n n o m o s t r a t o c h e , g r a d u a l m e n t e , l ' o r g a n i s m o s e m b r a t i r a r e i l f r e n o . I l p e s o c o r p o r e o s i r i d u c e , l a s e n s i b i l i t à i n s u l i n i c a m i g l i o r a , l ' i n f i a m m a z i o n e s i a t t e n u a e l a f l o r a b a t t e r i c a s i a r r i c c h i s c e d i s p e c i e c a p a c i d i p r o d u r r e b u t i r r a t o , u n a m o l e c o l a n o t a p e r l e s u e p r o p r i e t à a n t i n f i a m m a t o r i e e a n t i t u m o r a l i . A n c h e s e l o s t u d i o n o n e r a d i s e g n a t o p e r f o r n i r e i n f o r m a z i o n i s u l l ' a n d a m e n t o d e l l a m a l a t t i a , n e g l i 8 p a z i e n t i v a l u t a b i l i p e r q u e s t o p a r a m e t r o l a t r a i e t t o r i a d e l l a c o m p o n e n t e m o n o c l o n a l e ( M - s p i k e ) , i l p r i n c i p a l e i n d i c a t o r e d i p r o g r e s s i o n e d a u n a c o n d i z i o n e p r e c a n c e r o s a a u n a d i m i e l o m a m u l t i p l o , s i è s t a b i l i z z a t o e i n 2 p a z i e n t i è a d d i r i t t u r a m i g l i o r a t o . " E ' c o m e s e l a m a l a t t i a , a b i t u a t a a c o r r e r e l e n t a m e n t e , m a i n e s o r a b i l m e n t e , a v e s s e t r o v a t o u n o s t a c o l o i m p r e v i s t o s u l p e r c o r s o " , c o m m e n t a B e l l o n e . I l c u o r e d e l l a r i c e r c a g u i d a t a d a l l o s c i e n z i a t o - s v o l t a p r i n c i p a l m e n t e d a L a u r a C o g r o s s i , a l l ' e p o c a d e l l o s t u d i o d o t t o r a n d a a l l ' u n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e e o r a a l C a n c e r R e s e a r c h U K M a n c h e s t e r I n s t i t u t e - è s t a t o n o n s o l o m o s t r a r e c h e l a d i e t a d i p e r s é c a m b i a i p a r a m e t r i c l i n i c i a s s o c i a t i c o n l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a , m a a n c h e s p i e g a r e p e r c h é l o f a . N e i l a b o r a t o r i d e l S a n R a f f a e l e i r i c e r c a t o r i h a n n o a l i m e n t a t o d e i m o d e l l i m u r i n i c o n u n a d i e t a a d a l t o c o n t e n u t o d i f i b r e e m o n i t o r a t o n e l t e m p o c i ò c h e a c c a d e v a n e l l o r o o r g a n i s m o . H a n n o c o s ì o s s e r v a t o c h e l a d i e t a r i c c a d i f i b r e h a m o d i f i c a t o l a c o m p o s i z i o n e d e l m i c r o b i o m a i n t e s t i n a l e d e i t o p i , a u m e n t a n d o i n p a r t i c o l a r e l a p r o d u z i o n e d i a c i d i g r a s s i a c a t e n a c o r t a c o m e i l b u t i r r a t o . Q u e s t e m o l e c o l e h a n n o r i d o t t o l ' a g g r e s s i v i t à d e l l a m a l a t t i a n e l m o d e l l o a n i m a l e , m e n t r e h a n n o r a l l e n t a t o l a p r o l i f e r a z i o n e d e l l e c e l l u l e t u m o r a l i i n c o l t u r a , u n m o d e l l o i n v i t r o d e l l a p a t o l o g i a . L a d i e t a h a i n o l t r e r i m o d e l l a t o l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l e c e l l u l e i m m u n i t a r i e n e l m i d o l l o o s s e o ( s e d e d ' o r i g i n e d e l m i e l o m a m u l t i p l o ) d e g l i a n i m a l i , r e i n d i r i z z a n d o l e v e r s o u n ' a z i o n e p o t e n z i a l m e n t e a n t i t u m o r a l e . G r a z i e a q u e s t i c a m b i a m e n t i , n e i t o p i l ' e v o l u z i o n e v e r s o i l m i e l o m a c o n c l a m a t o v e n i v a d r a m m a t i c a m e n t e p o s t i c i p a t a . A n a l i z z a B e l l o n e : " E ' c o m e s e i l m i c r o b i o t a , r i p r o g r a m m a t o d a l l a d i e t a , a v e s s e m o d i f i c a t o l ' i n t e r o m i c r o a m b i e n t e t u m o r a l e , r e n d e n d o l o m e n o f a v o r e v o l e a l l a p r o l i f e r a z i o n e d e l l e c e l l u l e d i m i e l o m a e p i ù c a p a c e d i s o s t e n e r e u n a r i s p o s t a i m m u n i t a r i a e f f i c a c e . U n a p o s s i b i l e s p i e g a z i o n e è c h e l e m o l e c o l e c o m e i l b u t i r r a t o , p r o d o t t e d a i b a t t e r i i n t e s t i n a l i c o n l a f e r m e n t a z i o n e d e l l e f i b r e , a b b i a n o r a g g i u n t o i l m i d o l l o o s s e o d o v e p o t r e b b e r o a v e r r e i n d i r i z z a t o i l c o m p o r t a m e n t o d e l l e c e l l u l e i m m u n i t a r i e v e r s o u n ' a z i o n e a n t i t u m o r a l e e r a l l e n t a t o l a p r o l i f e r a z i o n e d e l l e c e l l u l e m a l i g n e . U n a s o r t a d i e f f e t t o a c a s c a t a : d a l c i b o a l m i c r o b i o m a , d a l m i c r o b i o t a a l s i s t e m a i m m u n i t a r i o , d a l s i s t e m a i m m u n i t a r i o a l t u m o r e " . A l l a l u c e d i q u e s t i r i s u l t a t i s i a p r o n o n u o v i o r i z z o n t i : s t u d i c l i n i c i p i ù a m p i , i n t e r v e n t i p e r s o n a l i z z a t i e p o s s i b i l i c o m b i n a z i o n i t r a d i e t a e t e r a p i e g i à e s i s t e n t i . Q u e l l o s u g g e r i t o d a i r i c e r c a t o r i " è u n a p p r o c c i o c h e n o n s o s t i t u i s c e i t r a t t a m e n t i o n c o l o g i c i - p u n t u a l i z z a n o - m a p o t r e b b e a f f i a n c a r l i , a c c o m p a g n a r l i e p e r s i n o p o t e n z i a r l i , a g e n d o s u u n t e r r e n o b i o l o g i c o s p e s s o t r a s c u r a t o : l o s t i l e d i v i t a " . I n q u e s t o c o n t e s t o è s t a t o a t t i v a t o i n I t a l i a u n n u o v o s t u d i o c l i n i c o m u l t i c e n t r i c o , d i c u i i l S a n R a f f a e l e è c a p o f i l a c o n T o m m a s o P e r i n i d e l l ' U n i t à d i E m a t o l o g i a e T r a p i a n t o d i m i d o l l o o s s e o , p e r a m p l i a r e e c o r r o b o r a r e i r i s u l t a t i d e l l a v o r o . I l p r o g e t t o s i i n s e r i s c e n e l q u a d r o d e l l e a t t i v i t à d e l C o m p r e h e n s i v e C a n c e r C e n t e r d e l S a n R a f f a e l e , c h e i n t e g r a r i c e r c a , c l i n i c a e i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a p e r a c c e l e r a r e l a t r a s l a z i o n e d e i r i s u l t a t i s c i e n t i f i c i a i p a z i e n t i . C o n i l n u o v o s t u d i o , s o s t e n u t o d a F o n d a z i o n e A i r c p e r l a r i c e r c a s u l c a n c r o , g l i s c i e n z i a t i s i p r o p o n g o n o d i d i m o s t r a r e c h e d i e t e a b a s e v e g e t a l e a l t e r a n o s i g n i f i c a t i v a m e n t e i l m i c r o b i o t a i n t e s t i n a l e , a u m e n t a n d o l a p r o d u z i o n e d i a c i d i g r a s s i a c a t e n a c o r t a n e i p a z i e n t i c o n S m m , a p r e s c i n d e r e d a l p e s o c o r p o r e o . " I l n o s t r o o b i e t t i v o - c o n c l u d e B e l l o n e - è t r a s f o r m a r e u n g e s t o q u o t i d i a n o , c o m e m a n g i a r e , i n u n o s t r u m e n t o d i p r e v e n z i o n e s c i e n t i f i c a m e n t e s o l i d o . E ' u n a s t r a d a c h e r i c h i e d e r i g o r e , m a c h e p u ò c a m b i a r e l a q u a l i t à e l a p r o s p e t t i v a d i v i t a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e " . L a r i c e r c a p u b b l i c a t a s u ' C a n c e r D i s c o v e r y ' è s t a t a s u p p o r t a t a , o l t r e c h e d a l l ' A i r c , a n c h e d a B l o o d C a n c e r U n i t e d , P a u l a a n d R o d g e r R i n e y F o u n d a t i o n , N a t i o n a l I n s t i t u t e s o f H e a l t h - N i h , P a r k e r I n s t i t u t e f o r C a n c e r I m m u n o t h e r a p y , I n t e r n a t i o n a l M y e l o m a S o c i e t y , S w e d i s h R e s e a r c h C o u n c i l , e d a u l t e r i o r i f o n d i i s t i t u z i o n a l i e c o l l a b o r a z i o n i a c c a d e m i c h e i n t e r n a z i o n a l i .