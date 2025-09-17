R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C o s t r u i r e u n ' a l l e a n z a t e r a p e u t i c a t r a i s a n i t a r i , i p a z i e n t i e i c a r e g i v e r è f o n d a m e n t a l e . E ' q u e s t a a l l e a n z a c h e o r i e n t a p o i c o n c r e t a m e n t e i l v i s s u t o d e l l a p e r s o n a e i l m o d o c o n c u i s i r a p p o r t a e g e s t i s c e l a s u a p a t o l o g i a " . C o s ì D a v i d L a z z a r i , d i r e t t o r e U o c P s i c o l o g i a A o d i T e r n i e p a s t p r e s i d e n t C n o p , C o n s i g l i o n a z i o n a l e O r d i n e d e g l i p s i c o l o g i , i n t e r v e n e n d o o g g i a M i l a n o a l l ' e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e d e l l a p r i m a g u i d a p r a t i c a p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e c l i n i c a e i l c o i n v o l g i m e n t o d e l p a z i e n t e c o n m a l a t t i a i n f i a m m a t o r i a c r o n i c a i n t e s t i n a l e ( M i c i ) . " N e l l e m a l a t t i e c r o n i c h e i l p a z i e n t e è i l p r i n c i p a l e p r o t a g o n i s t a d e l s u o p r o b l e m a d i s a l u t e - s p i e g a L a z z a r i - p e r t a n t o l ' a d e r e n z a a l t r a t t a m e n t o d i p e n d e d a l b u o n a l l i n e a m e n t o t r a l e m o t i v a z i o n i d e i s a n i t a r i , q u i n d i c i ò c h e i s a n i t a r i d e s i d e r a n o , e l e m o t i v a z i o n i d e l p a z i e n t e . B i s o g n a l a v o r a r e p e r c o s t r u i r e q u e s t a b u o n a r e l a z i o n e e c o m u n i c a z i o n e - a v v e r t e - Q u a n d o s e r v e , p o i , s i d e v e p r e v e d e r e a n c h e l ' i n t e r v e n t o d i u n s u p p o r t o e o r i e n t a m e n t o p s i c o l o g i c o : i n q u e s t i p a z i e n t i , i n f a t t i , a n s i a e d e p r e s s i o n e p o s s o n o c o m p a r i r e n e l 5 0 % d e i c a s i , i m p a t t a n d o s u l m o d o i n c u i l a p e r s o n a s e g u e i l t r a t t a m e n t o e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a " . A f a r e l a d i f f e r e n z a è a n c h e l ' e t à d e l l a p e r s o n a c h e i l m e d i c o s i t r o v a d a v a n t i . " U n c o n t o è r i c e v e r e u n a d i a g n o s i d i M i c i q u a n d o s i è a d o l e s c e n t i , c o m e s p e s s o a c c a d e i n q u e s t e p a t o l o g i e , e u n c o n t o è g e s t i r e q u e s t a p a t o l o g i a d a g i o v a n i a d u l t i , a d u l t i o d a a n z i a n i - s o t t o l i n e a l o p s i c o l o g o - L a c o m u n i c a z i o n e m e d i c o - p a z i e n t e d e v e q u i n d i t e n e r c o n t o d e l l e t e m a t i c h e e d e l l e c o n d i z i o n i d i v i t a d i v e r s e , a s e c o n d a d e l l ' e t à . U n o d e i r i s u l t a t i d i q u e s t o C o n s e n s u s p a p e r è p r o p r i o q u e l l o d i c a p i r e l ' i m p o r t a n z a d i d e c l i n a r e , d a c a s o a c a s o , l a r e l a z i o n e , l a c o m u n i c a z i o n e e a n c h e i l t i p o d i i n t e r v e n t o " . L o s t e s s o s u p p o r t o e o r i e n t a m e n t o p s i c o l o g i c o è d i v e r s o i n b a s e a l l ’ e t à " p e r c h é - c h i a r i s c e L a z z a r i - i n g e n e r e , i b i s o g n i s o n o d i f f e r e n t i n e l l e d i v e r s e f a s i d i v i t a : p a s s i a m o d a i t e m i d e l l ' a c c e t t a z i o n e d i s é e d e l l a r e l a z i o n e c o n g l i a l t r i , f o n d a m e n t a l i n e l l ' a d o l e s c e n z a , a l l a d e f i n i z i o n e d e i p r o g e t t i d i v i t a c o m e l a g e n i t o r i a l i t à e i v i s s u t i d i c o p p i a , p r o p r i d e l l ' e t à a d u l t a , f i n o a l l e f r a g i l i t à d e l l ' a n z i a n o " .